Unter dem Motto "Bevor ihr es krachen lasst, lassen wir es krachen" entschied man sich beim Männersender DMAX dafür, den Silvestertag für eine Preview aufs kommende Programmjahr zu nutzen und zeigte zwischen 14:15 Uhr und 22:15 Uhr jeweils die Auftaktfolge von neuen Formaten oder neuen Staffeln bekannter Formate, deren eigentliche Ausstrahlung erst in den nächsten Wochen oder Monaten ansteht.

Am Nachmittag funktionierte das ziemlich gut. Das neue Format "Max Carshop - Schrauben frei Schnauze" punktete ab 14:15 Uhr mit guten 2,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. 0,21 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen insgesamt im Schnitt zu. Auch "Der Autohof" und "Helden der Landwirtschaft" erzielten in den beiden darauffolgenden Stunden gute Marktanteile von 2,3 und 2,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Am Vorabend kam ab 19:15 Uhr auch "Alarm in Alberta" mit 1,9 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe auf ordentliche Werte.

Dazwischen taten sich "Der Camping-Clan" (1,6 Prozent) und "Der Germinator" (1,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen) etwas schwerer. Und in der Primetime war dann mit den Previews wenig zu holen. "112: Feuerwehr im Einsatz" erreichte ab 20:15 Uhr noch 1,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, "Notaufnahme: Samstagnacht" kam eine Stunde später auf 0,8 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Rückschlüsse auf einen Erfolg im regulären Umfeld lassen sich daraus aber freilich kaum ziehen.

Der Blick auf die Tagesmarktanteile zeigt unterdessen, dass auch 3sat an Silvester einen sehr starken Tag hatte: Mit 3,4 Prozent beim Gesamtpublikum rangierte man beispielsweise vor ProSieben und Sat.1, die sich mit jeweils 3,2 Prozent begnügen mussten. Bei den 14- bis 49-Jährigen reichte es für einen Tagesmarktanteil von 3,3 Prozent, hier sortierte man sich auf Platz 8 vor RTLzwei ein. Möglich war das durch die "Pop around the Clock"-Programmierung, im Rahmen derer 3sat den ganzen Tag über 24 Konzert-Mitschnitte zeigte.

Das MDR Fernsehen erreichte unterdessen sogar einen Tagesmarktanteil von 4,3 Prozent beim Gesamtpublikum und reihte sich damit sogar auf Rang 4 aller Sender ein. Hier war neben beispielsweise "Dinner for One" auch das Abendprogramm sehr gefragt. "Silvesterhits & Spaß" kam mit im Schnitt 1,19 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 19:50 Uhr und 0:30 Uhr auf 5,8 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. 2,2 Prozent wurde bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV