Der "Tatort" hat zum Start ins neue Jahr den völlig ungefährdeten Quoten-Sieg eingefahren. Durchschnittlich 8,71 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen den neuen Einsatz der Kölner Ermittler, sodass der Marktanteil des Ersten um 20:15 Uhr bei hervorragenden 26,8 Prozent lag. Anders als noch an Weihnachten, als der "Tatort" mit einer sehr ungewöhnlichen Folge viele Fans verschreckte, lag die Krimireihe diesmal zugleich weit vor dem "Traumschiff" mit Florian Silbereisen.

Die ZDF-Reihe erreichte an Neujahr nur noch 5,51 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, die einem Marktanteil von 17,0 Prozent entsprachen. Das sind für sich genommen zwar starke Werte, doch noch vor einem Jahr waren über eine Million mehr dabei. 2021 hatte das "Traumschiff" am ersten Tag des Jahres sogar über sieben Millionen Menschen vor den Fernseher gelockt. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen lag das ZDF mit einem Marktanteil von 11,3 Prozent diesmal sehr deutlich hinter dem "Tatort", der mit 1,51 Millionen Personen hier auf 18,5 Prozent kam.

Immerhin: Mit der "Kreuzfahrt ins Glück" hielt das ZDF im Anschluss noch 4,10 Millionen Menschen am Ball, während "Kommissar Wisting" auf 3,37 Millionen zurückfiel. In der Zielgruppe platzierte sich zwischen "Tatort" und "Traumschiff" übrigens noch Sat.1, wo die Free-TV-Premiere von "Das perfekte Geheimnis" mit sehr guten 13,1 Prozent Marktanteil überzeugte. Insgesamt erreichte die Komödie durchschnittlich 1,84 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Später am Abend überzeugte auch "Bohemian Rhapsody" noch mit 10,4 Prozent Marktanteil in Sat.1.

Tagsüber dominierten indes ARD und ZDF mit Klassik und Wintersport: So unterhielt das traditionelle Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker ab 11:15 Uhr im ZDF durchschnittlich 2,31 Millionen Millionen Menschen, sodass der Marktanteil bei 17,7 Prozent lag. Das Neujahrsspringen im Ersten kam anschließend mit dem ersten Durchgang gar auf 4,50 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Den zweite Durchgang wollten 4,94 Millionen sehen. In beiden Fällen lag der Marktanteil bei über 26 Prozent. Allerdings war das Interesse rückläufig: 2022 hatten noch über fünf Millionen Fans eingeschaltet.

