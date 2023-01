Wie groß das Interesse an der Darts-WM nach dem historischen Halbfinal-Einzug von Gabriel Clemens war, ließ sich schon daran erkennen, dass auch die großen TV-Nachrichten am Montag über das bevorstehende Spiel des Deutschen gegen den Engländer Michael Smith berichteten. Nach der 2:6-Niederlage fand nun jedoch Gabriels WM-Märchen ein Ende - doch mit Blick auf die TV-Quoten bedeutete das Halbfinale für die Sportart, die noch vor wenigen Jahren in der Nische stattfand, einen kometenhaften Aufstieg.

Keine andere Sendung verzeichnete am Montag in der Zielgruppe ein größeres Publikum als die abendliche Live-Übertragung von Sport1 aus dem Alexandra Palace in London: Durchschnittlich 1,02 Millionen 14- bis 49-Jährige trieben den Marktanteil des Spartensenders ab 20:30 Uhr auf herausragende 19,3 Prozent - größer war das Interesse an Darts in Deutschland noch nie. Zur Erinnerung: Der Senderschnitt liegt sonst bei nur 0,6 Prozent. Insgesamt verzeichnete die Darts-WM im Schnitt 1,99 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 9,2 Prozent Marktanteil.

Dabei sind diese Zahlen nur die halbe Wahrheit, schließlich umfassen die ausgewiesenen Quoten auch das zweite Spiel des Abends, das im Anschluss zwischen Michael van Gerwen und Dimitri van den Bergh stattfand. Nimmt man nur das Spiel von Gabriel Clemens, so zählte Sport1 im Schnitt 3,31 Millionen Zuschaueirnnen und Zuschauer und in der Spitze sogar bis zu 3,78 Millionen Fans. Außerdem brachte es Sport1 eigenen Angaben zufolge auf über 3,24 Millionen Livestream-Abruf. Unklar bleibt darüber hinaus, wie viele sich daneben für die Live-Übertragung bei DAZN entschieden.

Nun bleibt abzuwarten, ob es gelingen wird, das Darts-Fieber nach dem Halbfinal-Aus von Gabriel Clemens aufrechtzuerhalten. Zumindest mit Blick auf diesen Montag dürfte man sich bei Sport1 jedenfalls im siebten Himmel wähnen: Mit einem sensationellen Tagesmarktanteil von 8,9 Prozent musste sich der Sender zum Start in die erste Januar-Woche in der Zielgruppe nur RTL geschlagen geben. Zum Vergleich: ProSieben erzielte 7,1 Prozent, Vox und Sat.1 kamen mit 6,7 und 6,3 Prozent über die Ziellinie.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV