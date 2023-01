Einen etwas anderen vorabendlichen Programmablauf als gewohnt bot Das Erste am Dienstag an. Zwischen kurz vor 18 Uhr und bis wenige Minuten nach 19 Uhr hatte der Sender ein allerdings nur mäßig gefragtes Special im Line-Up: Die Live-Bilder vom Requiem für den verstorbenen Papst Benedikt XVI. aus München. 1,18 Millionen Personen interessierten sich dafür, der Marktanteil lag mit 5,8 Prozent deutlich niedriger als an anderen Tagen. Die Parallel-Übertragung im Bayerischen Fernsehen erreichte zusätzlich noch etwa 250.000 Zusehende. Das sonst um 18 Uhr im Ersten gezeigte Ratespiel "Wer weiß denn sowas?" startete um 19:11 Uhr – und erreichte mit 9,4 Prozent gesamt ebenfalls nur einstellige Marktanteile. 2,44 Millionen Personen schauten zu.

Großer Gewinner dieser Programmierung war indes das ZDF, wo eine um kurz nach 18 Uhr gestartete Folge von "SOKO Köln" so stark war wie seit vielen Jahren nicht. Die Aufzeichnungen von DWDL reichen bis 2011 zurück. In diesem Zeitraum hatte keine einzige Folge so viele Zuschauerinnen und Zuschauer wie nun am Dienstag, als im Schnitt 4,92 Millionen dabei waren. Die gefragtesten Episoden landeten zuvor bei um die 4,7 Millionen, aber auch das ist schon ein Jahrzehnt her. Ermittelt wurden für die erste Ausgabe im neuen Jahr nun 24,6 Prozent Marktanteil, bei den Jüngeren waren es gute 7,1 Prozent.



Auf gute Werte kam nach 19:25 Uhr übrigens auch eine weitere "Rosenheim-Cops"-Folge, die sich 4,65 Millionen Menschen (17,4%) nicht entgehen lassen wollten. Und auch zur besten Sendezeit war kein Vorbeikommen am Zweiten. Der zweite Teil des Krimis "Die Frau im Meer" sicherte sich 6,33 Millionen Fans, tags zuvor war der erste Teil noch auf knapp sieben Millionen gekommen. Die Gesamtquote sank von 23,4 auf immer noch tolle 22 Prozent.

Der im Ersten zur besten Sendezeit gezeigte Film "Barfuß durch Australien" landete hingegen bei 2,83 Millionen Zuschauenden und 9,8 Prozent Marktanteil. 2,15 Millionen entschieden sich direkt danach noch für den Schmunzelkrimi "Sauerkrautkoma" (ebenfalls 9,8%). Für gute Quoten (17,5%) sorgte nachmittags die Quali der Vierschanzen-Tournee im Skispringen. 1,71 Millionen Sportbegeisterte schalteten im Schnitt ein.





Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV