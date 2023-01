Mit im Schnitt 2,3 Prozent Marktanteil lief der Mittwoch für den vergleichsweise jungen Spartensender Kabel Eins Doku ganz herausragend. Nur neun Sender sicherten sich höhere Tagesmarktanteile bei den 14- bis 49-Jährigen, der große Bruder Kabel Eins kam auf 3,4 Prozent, war also nur um 1,1 Punkte stärker. Der hohe Tagesmarktanteil des Doku-Kanals fußte auf einem sehr starken Abschneiden am Morgen und am späten Abend. So sicherte sich der Sender ab sechs Uhr früh mit der Ausstrahlung von "Ultimate Mysteries – Auf der Suche nach Antworten" starke 7,3 Prozent Marktanteil. Eine kurz vor sieben gestartete Folge des Formats gelangte noch auf 3,8 Prozent in der klassischen Zielgruppe, ab 7:40 Uhr standen 2,1 Prozent auf der Uhr. Insgesamt landeten die Episoden bei rund 60.000, 80.000 und 90.000 Zusehenden.

Am späteren Abend drehte Kabel Eins Doku schließlich mit "Homicide Hunter – Dem Mörder auf der Spur" auf. Die True-Crime-Serie bescherte dem Sender ab 23:30 Uhr rund 280.000 Zusehende, bei den Umworbenen wurden vier Prozent Marktanteil ermittelt. Ab 0:15 Uhr lag die gemessene Reichweite noch bei rund 230.000 Zusehenden, die Quoten bei 14-49 stiegen auf 5,5 Prozent. Zur besten Sendezeit waren die Ergebnisse nicht ganz so hoch. Ab 20:15 Uhr kam "Das Böse im Blick" auf rund 210.000 zusehende Personen, bei den Werberelevanten wurden 1,3 Prozent gemessen. Ab kurz vor 22 Uhr verfolgten rund 260.000 Menschen die "Akte Mord" (Zielgruppe: 1,3%).



Gut unterwegs am Abend war auch der SWR, der zur besten Sendezeit einen alten "Tatort" zeigte und damit auf 0,76 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer kam. Gemessen wurden insgesamt gute 2,7 Prozent, bei den Jüngeren standen 1,7 Prozent zu Buche. Der SWR-Tagesmarktanteil am Mittwoch belief sich auf 2,5 Prozent insgesamt – somit lag das Dritte Programm auf Augenhöhe mit Kabel Eins und dem WDR, zudem ein Zehntel vor ZDFneo.

Einen guten Tag erwischte auch DMAX mit 2,4 Prozent in der Zielgruppe, Nitro kam auf 2,1 Prozent. Comedy Central dürften die ermittelten 1,6 Tagesmarktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen gerade recht sein.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV