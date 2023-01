am 05.01.2023 - 09:18 Uhr

Zwölf Comedians haben am Mittwochabend in Sat.1 Ausschnitte aus ihren Programmen gezeigt – gesendet wurde vom Privatsender die Aufzeichnung "Die besten Comedians Deutschlands" – und zwar mit Erfolg. Die rund dreistündige Ausstrahlung brachte dem Sender starke 12,6 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe ein. Bei den 14- bis 49-Jährigen war nur eine weitere Folge von "Wer wird Millionär?" stärker. Beim RTL-Quiz ging die "3-Millionen-Euro-Woche" weiter, die von Günther Jauch zwischen 20:15 Uhr und Mitternacht moderierte Produktion erreichte starke 15,8 Prozent Zielgruppen-Marktanteil.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV