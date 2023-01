Das Erste ist seit Jahren mit seinen Krimis am Donnerstagabend derart erfolgreich, dass die Entscheidung von Sat.1 mindestens mutig ist, auf diesem Sendeplatz ab sofort ebenfalls Krimis ins Rennen zu schicken. Mit Blick auf die Quoten trennten beide Sender zum Auftakt jedoch Welten: Während die erste Folge von "Biarritz - Mord am Meer" in Sat.1 von gerade mal 650.000 Zuschauerinnen und Zuschauern gesehen wurde, die beim Gesamtpublikum desolate 2,5 Prozent Marktanteil erzielte, verzeichnete "Nord bei Nordwest" im Ersten eine etwa zwölf Mal so hohe Reichweite.

Die neue Folge des ARD-Krimis verfolgten im Schnitt nämlich 7,96 Millionen Menschen, sodass der Marktanteil auf herausragende 28,0 Prozent anzog. Das reichte sogar, um dem "Bergdoktor" locker abzuhängen: Die ZDF-Serie war mit 5,40 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 19,0 Prozent Marktanteil zwar ebenfalls sehr erfolgreich, musste allerdings die niedrigste Reichweite seit neun Jahren hinnehmen. Bei den 14- bis 49-Jährigen lief es mit einem Marktanteil von 10,8 Prozent aber sogar besser als beim Staffel-Auftakt vor einer Woche.

Allerdings war "Nord bei Nordwest" auch hier erfolgreicher: 770.000 Personen zwischen 14 und 49 Jahren trieben den Marktanteil der Krimireihe auf 13,6 Prozent Marktanteil, sodass sich "Nord bei Nordwest" in der Primetime nur der "3-Millionen-Euro-Woche" von "Wer wird Millionär?" geschlagen geben musste. Weit abgeschlagen war auch hier "Biarritz" in Sat.1: Nur 220.000 jungen Zuschauerinnen und Zuschauern reichte es nur für einen enttäuschenden Marktanteil von 4,0 Prozent. Die Wiederholung von "Jung, blond, tot - Julia Durant ermittelt" blieb anschließend ebenfalls bei nur 4,0 Prozent hängen.

Weil auch tagsüber abseits des "Frühstücksfernsehens" oft nur überschaubare Quoten drin waren, beendete Sat.1 den Donnerstag mit einem schwachen Tagesmarktanteil von 5,9 Prozent in der Zielgruppe. Kaum besser erging es ProSieben, das 6,2 Prozent erzielte. Auch hier lief es in der Primetime richtig schlecht: "Die Besten" unterhielt um 20:15 Uhr gerade mal 510.000 Menschen und kam nicht über 5,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus. Später am Abend versagte "Big Stories" sogar mit nur 3,0 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV