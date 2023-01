Nachdem die "3-Millionen-Euro-Woche" schon im vergangenen Jahr beste Quoten erzielte, erfreut sich der XXL-Quizmarathon mit Günther Jauch auch zum Start ins neue Jahr großer Beliebtheit. Vor allem in der Zielgruppe sind die Quoten von "Wer wird Millionär?" seit Wochenbeginn deutlich gestiegen: Lag der Marktanteil der RTL-Show am Montag noch bei 12,5 Prozent, so wurden am Mittwoch bereits fast 16 Prozent erzielt. Am Donnerstag legte "WWM" sogar abermals eine Schippe drauf und erzielte mit durchschnittlich 870.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren einen hervorragenden Marktanteil von 18,1 Prozent.

Da wird man es in Köln auch verschmerzen können, dass die Gesamt-Reichweite etwas niedriger ausfiel als noch am Mittwoch: 3,49 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 15,4 Prozent Marktanteil können sich freilich trotzdem sehen lassen - erst recht, wenn man bedenkt, dass sich "Wer wird Millionär?" zu Beginn des Abends noch gegen die Quoten-Hits "Nord bei Nordwest" und "Der Bergdoktor" behaupten musste (DWDL.de berichtete).

Marktanteils-Trend: Wer wird Millionär?

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Zugleich funktionierte das Zusammenspiel mit "RTL Direkt" erneut blendend: Die in der Quiz-Pause gesendeten Nachrichten verzeichneten um 22:15 Uhr im Schnitt 3,83 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 17,7 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. In der Zielgruppe musste sich "RTL Direkt" am Mittwochabend mit genau einer Million 14- bis 49-Jährigen einzig der "Tagesschau" geschlagen geben. Der Marktanteil belief sich hier auf 19,4 Prozent. Besser lief es für die Sendung zuletzt vor elf Monaten im Dschungelcamp-Umfeld.

Im Windschatten von "Wer wird Millionär?" überzeugte schließlich auch noch das "RTL-Nachtjournal", das um Mitternacht nicht weniger starke 18,8 Prozent Marktanteil erzielte und insgesamt noch 1,60 Millionen Personen vor dem Fernseher hielt. Für gute Quoten sorgten außerdem die übrigen News-Strecken: "Punkt 6", "Punkt 7" und "Punkt 8" kamen morgens auf Werte zwischen 11,0 und 12,7 Prozent, "Punkt 12" schaffte 12,2 Prozent und "RTL aktuell" überzeugte um 18:45 Uhr mit 18,6 Prozent in der Zielgruppe sowie insgesamt 3,55 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern.

