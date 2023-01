Das neue Jahr beginnt für "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" mit steigenden Quoten: Mit einem Marktanteil von 16,6 Prozent erzielte die RTL-Soap am Donnerstag den besten Wert seit Ende Oktober - und setzte damit zugleich den positiven Trend der vergangenen Tage fort. Schon am Dienstag und Mittwoch hatte "GZSZ" Marktanteile um 16 Prozent in der Zielgruppe eingefahren. Nach vier Tagen liegt der Wochenschnitt daher nun bei 15,6 Prozent, sodass vieles dafür für die stärkste Woche seit mehr als drei Monaten spricht. Auch insgesamt war "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" am Donnerstag gefragt: 2,64 Millionen Personen sorgten auch hier für überzeugende 10,3 Prozent Marktanteil.

Sehr erfolgreich performt aktuell auch "Das perfekte Dinner" bei Vox: Nachdem die Koch-Doku schon am Mittwoch mit 9,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe überzeugte, reichte es einen Tag später für 9,1 Prozent. Insgesamt schalteten um 19:00 Uhr durchschnittlich 1,39 Millionen Menschen ein, um das "Dinner" zu sehen. Und auch sonst lief die Daytime für Vox blendend: "Shopping Queen" erzielte um 15 Uhr stolze 10,0 Prozent Marktanteil, "Zwischen Tüll und Tränen" kam mit zwei Folgen auf 9,3 und 9,5 Prozent und auch "First Dates" wusste mit 8,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen zu überzeugen.

Unterm Strich ging Vox am Donnerstag mit einem Tagesmarktanteil von 7,8 Prozent in der Zielgruppe als größter RTL-Verfolger hervor. Hilfreich war dabei auch eine erfolgreiche Primetime: So erreichte "Jumanji" um 20:15 Uhr durchschnittlich 1,18 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 9,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, ehe "Walking Tall - Auf eigene Faust" mit 8,4 Prozent punktete. Im Film-Duell mit Kabel Eins ging Vox klar als Sieger hervor: "Codename U.N.C.L.E." tat sich dort zunächst mit nur 3,3 Prozent schwer. Immerhin sorgte "Stirb langsam" danach mit 5,6 Prozent noch für einen Aufschwung.

RTLzwei wiederum platzierte sich zur besten Sendezeit zwischen Vox und Kabel Eins - hier lag "Reeperbahn privat" mit einem Marktanteil von 5,9 Prozent klar über dem Senderschnitt. Und auch am Vorabend sah es diesmal ganz gut aus: "Köln 50667" und "Berlin - Tag & Nacht" erzielten Werte von 4,1 und 4,5 Prozent und auch die "Südklinik am Ring" schnitt mit 4,7 Prozent Marktanteil besser ab als an vielen Tagen der zurückliegenden Wochen. Ganz besonders stark lief es am Vorabend indes für "Wer weiß denn sowas?", das im Ersten mit 3,86 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern auf 20,9 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum kam. Hilfreich war dabei wohl auch, dass das ZDF kurzfristig nur eine Wiederholung von "Der Alte" sendete und damit um 18 Uhr mit 2,42 Millionen Personen sowie 12,7 Prozent Marktanteil deutlich schwächer abschnitt als mit den sonstigen "SOKOs".

