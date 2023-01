Mit Filmausstrahlungen haben am Freitagabend zwei eigentlich kleinere Sender überdurchschnittlich gute Quoten eingefahren. So sicherte sich ZDFneo zur besten Sendezeit mit der Ausstrahlung von "2012" im Schnitt 3,4 Prozent Marktanteil in der Gruppe der 14- bis 49-Jährigen. 0,63 Millionen Menschen ab drei Jahren schalteten ein. Super RTL lag bei den Jüngeren noch vor ZDFneo. Dort gab es ab 20:15 Uhr "Asterix bei den Briten" zu sehen: Die Folge waren starke 4,4 Prozent Zielgruppen-Marktanteil (gesamt 0,66 Millionen Zusehende).

Somit lag Super RTL am Freitagabend beim jüngeren Publikum vor RTLzwei oder Kabel Eins. Bei RTLzwei zündete der Film "Speed" nicht so recht. 3,9 Prozent wurden im Schnitt gemessen. Auf eben dieses Ergebnis kam ab 22:30 Uhr auch die "Speed"-Fortsetzung. Gesamt erreichten beide Streifen 0,64 und 0,37 Millionen Personen.



US-Serien hatte Kabel Eins zur Primetime im Angebot. Ein kleiner "Navy CIS"-Marathon startete mit 3,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, legte dann aber auf bessere 4,1 und 5,0 Prozent zu. Gut verlief der Abend unterdessen für ProSieben, wo der Film "King Arhur: Legend of the Sword" auf gute 8,6 Prozent bei den Umworbenen kam. 1,34 Millionen Personen ab drei Jahren schalteten durchschnittlich ein.

Tele 5 setzte zur besten Ausstrahlungszeit indes auf "jOBS – Die Erfolgsstory von Steve Jobs", landete damit aber nur bei rund 140.000 Zuschauerinnen und Zuschauern. Bei den Jüngeren wurden nicht allzu gute 0,8 Prozent Marktanteil eingefahren. "Star Trek" hatte am Vorabend noch bis zu 2,2 Prozent erreicht. Die Sci-Fi-Serie kam durchschnittlich auf bis zu 330.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ab drei Jahren.

