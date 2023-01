Eines vorweg: Der Tagessieg ging am Samstag nicht an eine Show, sondern an die ZDF-Krimireihe "Wilsberg", die im ZDF über sieben Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer erreichte. Das ist ebensowenig eine Überraschung wie die Tatsache, dass unter den Shows insgesamt natürlich "Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell" die Nase vorn hatte. 5,24 Millionen Personen sahen sich die Sendung im Schnitt an, was einem Marktanteil von 20,7 Prozent beim Gesamtpublikum entsprach. Nachdem bei den Herbst-Ausgabe die 5-Millionen-Marke nach unten durchbrochen wurde, gelang nun also die Rückeroberung.

Die private Konkurrenz konnte da bei Weitem nicht mithalten. "Denn sie wissen nicht, was passiert" sahen sich bei RTL im Schnitt 2,21 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer an, die "Promi-Darts-WM" verfolgten bei ProSieben 1,31 Millionen Menschen. Spannender war das Rennen zwischen den Shows in der jüngeren Altersklasse der 14- bis 49-Jährigen. Doch auch da behielt die ARD-Show die Oberhand: "Klein gegen Groß" erzielte dank im Schnitt 0,79 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern aus dieser Altersgruppe einen Marktanteil von 14,6 Prozent.

Trotzdem kann man auch bei RTL und ProSieben zufrieden sein. "Denn sie wissen nicht, was passiert" kam bei RTL mit im Schnitt 0,71 Millionen 14- bis 49-Jährigen auf 14,3 Prozent Marktanteil. Damit war es der beste Wert seit dem 18. Juni, die Gesamt-Reichweite lag sogar so hoch wie seit Januar vergangenen Jahres nicht mehr.

Die "Promi-Darts-WM" lag bei einer Reichweite von im Schnitt 0,65 Millionen 14- bis 49-Jährigen und einem Marktanteil von 13,1 Prozent. Nur die erste "Promi-Darts-WM" im Jahr 2017 konnte einen höheren Marktanteil vorweisen. Hier dürfte wohl auch geholfen haben, dass das Interesse am Darts-Sport auch dank des starken Abschneidens von Gabriel Clemens bei der WM weiter gewachsen ist. In den letzten beiden Jahren hatte die "Promi-Darts-WM" pausiert, die Gesamt-Reichweite lag zumindest minimal höher als bei der letzten Ausgabe 2020 - in Zeiten vor allem bei den Privaten deutlich rückläufiger Reichweiten kann man auch das schon als kleinen Erfolg werten.

