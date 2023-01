am 08.01.2023 - 09:16 Uhr

Vox startete am Sonntagabend mit "Die Fantastischen Vier - Helden des Hip-Hop" erfolgreich ins Samstags-Doku-Jahr 2023. Mit einem Marktanteil von 8,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen lag die fast vierstündige Doku über dem Senderschnitt, insgesamt hatten im Schnitt 0,84 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern eingeschaltet, was 3,5 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach.

Bei den Jüngeren sortierte sich Vox damit noch vor Sat.1 ein, wo der Film "Coco - Lebendiger als das Leben" 7,1 Prozent Marktanteil erzielte - was für Sat.1 aber zumindest ein solider Wert war. Zufrieden sein kann man auch bei RTLzwei, das mit dem Film "Die letzte Festung" um 20:15 Uhr 4,7 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe einfahren konnte, ehe "Speed" und "Speed 2" im weiteren Verlauf des Abends und der Nacht noch 4,6 und 5,1 Prozent erzielten. Für Sat.1 ging's nach "Coco" hingegen steil bergab, "Chaos auf der Feuerwache" kam ab 22:19 Uhr nicht über ganz schwache 3,1 Prozent Marktanteil hinaus.

Für Kabel Eins verlief der Samstagabend von vornherein schlecht. "9-1-1 Notruf L.A." kam zum Start in den Abend auf Zielgruppen-Marktanteile von 3,2 und 2,9 Prozent, "Lethal Weapon" lief danach mit 2,3 und 2,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen noch schlechter. Damit fiel Kabel Eins im Verlauf des Abends beim jüngeren Publikum hinter ZDFneo zurück. Dort holte "Fast & Furious - Neues Modell. Originalteile." um 20:15 Uhr 2,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, "2012" kam im Anschluss auf 3,2 Prozent in der jüngeren Altersgruppe. Mit einem Tagesmarktanteil von 2,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen war ZDFneo am Samstag auch der größte unter den kleineren Sendern, gefolgt von ZDFinfo mit 2,2 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV