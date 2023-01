Das Vergleichsportal Check24 gehörte schon 2022 zu den treuesten TV-Werbekunden und taucht auch an den ersten Tagen des neuen Jahres stets ganz weit oben in den Bruttoreichweiten-Rankings von AdScanner auf. Am Samstag liefen 98 Spots des Unternehmens, die zusammen eine Bruttoreichweite von 75,43 XRP in den an die Messung angeschlossenen Vodafone-Haushalten erzielten. Das reichte für Platz 1 im Ranking.

Direkt dahinter platzierte sich Shopmate, das RTL-eigene Cashback-Angebot. 86-Spot-Ausstrahlungen sorgten für knapp über 70 XRP. Die Werbespots für die HelloFresh-Kochboxen liefen fast drei Mal so häufig, allerdings ein großer Teil davon auf kleineren Sendern, sodass die Brutto-Reichweite mit knapp über 60 XRP ein Stück geringer ausfiel. Für Platz 3 im AdScanner-Ranking vom Samstag reichte es trotzdem.

© AdScanner

Keiner warb am Samstag aber so häufig wie "Roadsurfer", ein Vermittler von Camper-Mieten. 244 Mal war der Spot zu sehen. Die großen Sender waren dabei allerdings komplett außen vor. Belegt wurden stattdesen viele Pay-TV-Sender, dazu durch die Bank das Portfolio von Warner Bros. Discovery, von Paramount und auch die Springer-Sender Welt, Bild und N24 Doku. Für in Summe knapp 30 XRP Bruttoreichweite reichte diese Strategie.

© AdScanner

Welches Unternehmen hat gestern das Fernsehen am stärksten für seine Kommunikation genutzt? DWDL.de und AdScanner bringen Licht ins Dunkel und veröffentlichen täglich die Hitlisten der Produkte, für die am Vortag die meisten Spots geschaltet wurden bzw. deren Spots die höchsten Brutto-Reichweiten erzielt haben - wobei Eigenwerbung der Sender hiervon ausgenommen ist. Die Messung der Reichweiten basiert auf der sekundengenauen Erhebung der TV-Nutzung von rund einer Million Haushalten in Zusammenarbeit mit Vodafone.

Statt einer durchschnittlichen Werbeinsel-Reichweite macht AdScanner also auch Unterschiede innerhalb eines Werbeblocks sichtbar. Statt der bislang branchenüblichen GRP (Gross Rating Points) spricht AdScanner daher von XRP (Exact Rating Points), die sich immer auf die gemessenen Vodafone-Haushalte beziehen. Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.