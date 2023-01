am 09.01.2023 - 08:52 Uhr

Gleich mehrere Formate starteten bei Sendern von RTL Deutschland am Sonntag im Tagesprogramm. Darunter auch "Genial gedacht", das im Vorabendprogramm von Vox nicht vom starken Vorlauf neuer Folgen von "Die Autodoktoren" profitierte. Ab 18:10 Uhr kamen jene Autoschrauber auf schöne 8,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe und somit das beste Ergebnis seit Frühjahr 2021. 1,29 Millionen Personen ab drei Jahren schauten zu. "Genial gedacht" baute dann sowohl insgesamt als auch bei den Jüngeren klar ab und landete bei 4,7 Prozent der Umworbenen und insgesamt rund 910.000 Zusehenden.

RTL setzte im Nachmittagsprogramm auf "Superklein" und somit auf eine Miniaturmeisterschaft. Die Debütfolge startete um 14:40 Uhr, hatte mit 7,4 Prozent Marktanteil bei den Werberelevanten aber ebenfalls reichlich Luft nach oben. Rund 610.000 Personen schauten im Schnitt zu. Deutlich stärker präsentierte sich ab 16:50 Uhr der Auftakt der neuen Staffel von "Die Unvermittelbaren". Auch diesmal will Martin Rütter wieder Hunden, die kaum bis schwer eine Familie finden, ein Für-Immer-Zuhause besorgen. Die Quote stieg während der Ausstrahlung auf durchschnittlich 12,6 Prozent. 1,69 Millionen schauten zu.

Stark präsentierte sich danach auch "RTL Aktuell", das dem Kölner Sender die höchste Reichweite des Tages bescherte: 3,49 Millionen Personen schauten ab 18:45 Uhr zu, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 15,6 Prozent eingefahren. Zweistellig hielt sich nachfolgend auch "Exclusiv – Weekend" mit guten 11,2 Prozent. Eine weitere Folge von "Denn sie wissen nicht, was passiert" tat sich indes etwas schwerer. Gesendet bis kurz nach halb ein Uhr nachts, standen 9,5 Prozent zu Buche. Tags zuvor und somit auf dem Regelslot am Samstagabend gesendet, kam die Unterhaltungsshow auf viel bessere 14,3 Prozent. Die Reichweite ging am Sonntag um etwa 400.000 auf 1,8 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zurück.

Auch für Vox lief die Primetime keinesfalls optimal. Das über drei Stunden lange "Hot oder Schrott" bescherte dem Sender nur 4,6 Prozent in der Zielgruppe. 0,66 Millionen sahen das Promi-Spezial des Formats. RTL schloss den Sonntag mit 8,8 Prozent Tagesmarktanteil in der Zielgruppe ab und landete somit auf Rang drei hinter dem Ersten (9,7%) und dem ZDF (8,9%). Vox kam nicht über 5,2 Prozent Tagesmarktanteil hinaus.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV