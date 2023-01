Für Sat.1 war es ein aus Quotensicht durchwachsener zweiter Sonntag im neuen Jahr. Da war etwa die Schiene am Vormittag, die durchaus hätte besser laufen können. Das um 9 Uhr gestartete "Frühstücksfernsehen" etwa landete bei nur 5,3 Prozent in der Zielgruppe und hatte somit reichlich Luft nach oben. Eine "Knallerkerle"-Wiederholung schloss sich ab 11:15 Uhr mit sogar nur drei Prozent an, die ab 16 Uhr erfolgte Wiederholung des Films "Chaos auf der Feuerwache" musste mit vier Prozent Vorlieb nehmen, "Stars in der Manege" holte zuvor nur etwas mehr als fünf Prozent.

Erfolgreich unterwegs war Tele 5 mit dem Zweiteiler "Die Nibelungen". Zunächst 0,65, dann 0,51 Millionen Menschen schauten am Abend zu und bescherten dem Sender insgesamt 2,1 und 2,8 Prozent, bei den klassisch Umworbenen 1,6 und 2,1 Prozent. Im Primetime-Programm von Kabel Eins kehrte indes "Willkommen bei den Reimanns" zurück. Die Doku-Soap brachte zum Comeback 5,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe - ein solider Wert. 1,03 Millionen Menschen schauten zu. Im Vorfeld hatte Kabel Eins einen Fünferpack von "Mein Lokal, dein Lokal" programmiert und damit zwischen 2,5 und 4,7 Prozent Marktanteil eingefahren.

ProSieben zeigte wie üblich Live-Football und tat sich speziell bei den 14- bis 49-Jährigen teilweise schwer. Das um 20:40 Uhr gestartete dritte Viertel der frühen Partie zwischen Buffalo und New England etwa kam nicht über 5,4 Prozent Marktanteil hinaus. In den Abschnitten zuvor wurden acht und sechseinhalb Prozent gemessen, mit 7,2 Prozent im vierten Quarter ging die Partie zu Ende. Zweistellige "ran"-Quoten (11,3%) erzielte am Abend nur das Finale der späten Partie – also die Übertragung nach 0:33 Uhr.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV