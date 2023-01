am 10.01.2023 - 08:44 Uhr

Eines der Themen in dieser Woche sind die Vorgänge im britischen Könighaus. Prinz Harry befeuert dabei aktuell die Schlagzeilen. Nicht nur, weil er ein Buch geschrieben, sondern dem britischen Sender ITV auch noch ein Interview gegeben hat. Dieses Interview lief in Deutschland am Montag nun exklusiv auf den Sendern von RTL Deutschland – etwa ab 17 Uhr bei RTL, versehen mit einigen Kommentaren von Frauke Ludowig und Michael Begasse. 1,6 Millionen Personen schauten die Sondersendung bei RTL, darunter 0,41 Millionen 14- bis 49-Jährige. Erzielt wurden gute 13,5 Prozent Marktanteil. Direkt danach stiegen die Quoten bei "RTL Aktuell" sogar auf 19 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV