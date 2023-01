"Alarm für Cobra 11" ist unter den RTL-Serien der große Dauerbrenner. Über viele Jahre hinweg war die Actionserie kaum aus dem Programm des Kölner Senders wegzudenken, doch nachdem das Interesse zuletzt deutlich zurückgegangen ist, gönnte RTL dem einstigen Hit eine lange Pause - und ließ ihn nun auf neuem Sendeplatz als 90-Minüter auf den Bildschirm zurückkehren. Das hat der Quote zumindest beim Comeback geholfen: Mit 670.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren erzielte "Alarm für Cobra 11" am Dienstagabend einen Marktanteil von 12,2 Prozent in der Zielgruppe und machte RTL damit in dieser Alterklasse zum Marktführer.

Allerdings: Bei den 14- bis 59-Jährigen, auf die die Kölner nun schauen, lag "Cobra 11" mit 10,0 Prozent deutlich hinter der ZDF-Miniserie "Gestern waren wir noch Kinder", die es in dieser Zielgruppe auf 12,9 Prozent Marktanteil brachte. Insgesamt schalteten immerhin 1,84 Millionen Menschen ein, die 7,1 Prozent Marktanteil zur Folge hatte. Vor eineinhalb Jahren hatte "Cobra 11" dagegen teils nicht mals mehr als 1,2 Millionen erreicht. "RTL Direkt" war im weiteren Verlauf des Abends ebenfalls recht ordentlich unterwegs und hielt noch 1,19 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer bei der Stange. In der Zielgruppe belief sich der Marktanteil auf 10,2 Prozent, ehe Mareile Höppners Einstand bei "Extra" schließlich noch gute 11,5 Prozent erzielte. Insgesamt entschieden sich 960.000 Zuschauerinnen und Zuschauer für das Magazin, das in verlängerter Form nun dauerhaft auf den Dienstagabend rückt.

Für Sat.1 war der Abend derweil völlig zum Vergessen: Mit gerade mal 4,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe sowie insgesamt 1,24 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern startete "Navy CIS" in den Abend, ehe zwei neue Folgen von "Navy CIS: L.A." schließlich mit jeweils 4,0 Prozent baden gingen. Weil auch die Daytime über weite Strecken hinweg enttäuschte, lag der Tagesmarktanteil von Sat.1 schließlich bei nur 5,6 Prozent. Marktführer war RTL mit 10,2 Prozent, ProSieben hatte als größter Verfolger über zwei Prozentpunkte Rückstand. Hier lief es um 20:15 Uhr für "Darüber staunt die Welt" mit 8,0 Prozent mäßig, ehe die Spielshow "Balls" später teils kaum mehr als vier Prozent schaffte.

Die meistgesehene Sendung des Tages beim jungen Publikum war übrigens einmal mehr die "Tagesschau", der es als einzigem Format gelang, die Millionen-Marke bei den 14- bis 49-Jährigen zu knacken. Dahinter folgte "Gute Zeiten, schlechte Zeiten": Mit 16,7 Prozent Marktanteil setzte die RTL-Soap am Dienstag den Aufwärtstrend der letzten Tage fort. Insgesamt schalteten im Vorabendprogramm im Schnitt 2,54 Millionen Menschen ein.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV