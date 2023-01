"TV total" ist am Mittwochabend mit sehr guten Quoten ins neue Jahr gestartet: Die Comedyshow mit Sebastian Pufpaff machte ProSieben zumindest um 20:15 Uhr für gut eine Stunde zum Marktführer in der Zielgruppe. Durchschnittlich 800.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren reichten, um den Marktanteil auf starke 13,9 Prozent zu treiben und damit auf den besten Wert seit zwei Monaten. Insgesamt schalteten im Schnitt 1,38 Millionen Menschen ein.

Längst nicht so stark, aber durchaus wacker schlug sich im weiteren Verlauf des Abends "Zervakis & Opdenhövel. Live". Das Magazin, das ausnahmsweise von Matthias Opdenhövel allein präsentiert wurde, fiel zwar auf 760.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 7,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe zurück, konnte damit aber den positiven Trend fortsetzen, der schon Ende des vergangenen Jahres eingesetzt hatte. Allerdings dauert die Sendung inzwischen nicht mal mehr 50 Minuten, sodass die Quote mit den Anfangstagen kaum vergleichbar ist. Richtig schwer tat sich indes die Wiederholung von "Jenke. Crime", die am späten Abend nur noch 5,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte.

Auch für Sat.1 begann der Abend indes stark: Dort meldete sich "Das große Promibacken" um 20:15 Uhr mit durchschnittlich 1,62 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern und einem Marktanteil von 10,3 Prozent in der Zielgruppe erfolgreich zurück. Auch hier fehlte aber das passende Konzept, die guten Quoten in den späten Abend hinein zu verlängern. "Promis backen privat" enttäuschte jedenfalls ab 22:51 Uhr mit gerade mal noch 4,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Unterm Strich lag der Tagesmarktanteil von Sat.1 bei 7,4 Prozent, während ProSieben auf 8,1 Prozent kam. An RTL kamen beide Sender jedoch nicht heran.

Schlusslicht unter den acht großen Vollprogrammen war am Mittwoch übrigens RTLzwei, das nicht über 3,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinauskam. Probleme bereitete hier erneut vor allem die Daytime, denn um 20:15 Uhr meldeten sich "Die Retourenjäger" durchaus erfolgreich zurück. Immerhin 4,8 Prozent Marktanteil erzielte die neue Folge, die von insgesamt 670.000 Menschen gesehen wurde. RTLzwei lag damit klar vor Vox, wo "Bones" zu Beginn des Abends auf gerade mal 3,2 Prozent kam. Kabel Eins erzielte derweil mit "Minority Report" gute 5,1 Prozent und steigerte sich später mit "Terminator: Genisys" sogar auf 7,4 Prozent.

