Ganz so erfolgreich wie vor knapp einem Jahr war der zweite "Leon"-Ableger von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" am Mittwochabend zwar nicht unterwegs. Doch am Ende erzielte "Leon - Kämpf um deine Liebe" in der Primetime zumindest mit Mühe noch einen zweistelligen Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Durchschnittlich 560.000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren bescherten RTL solide 10,1 Prozent, wodurch sich der Sender zunächst hinter ProSieben und auf Augenhöhe mit Sat.1 einsortierte.

Insgesamt entschieden sich 1,74 Millionen Menschen für die zweistündige XXL-Soap, der Marktanteil lag hier bei 6,7 Prozent. Die erste "Leon"-Folge hatte vor elf Monaten noch über zwei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer erreicht. Nicht bekannt ist allerdings, wie viele die Folge über den Streamingdienst RTL+ sahen. An "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" kam "Leon" jedenfalls nicht heran: Der Dauerbrenner überzeugte am Vorabend im linearen RTL-Programm im Schnitt 2,45 Millionen Fans und fuhr sehr gute 15,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe ein.

Marktanteils-Trend: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Ein ganzes Stück schwerer tat sich im Vorfeld dagegen "Alles was zählt", das mit 11,6 Prozent Marktanteil aber trotzdem recht gut im Rennen lag und insgesamt von 2,01 Millionen Menschen gesehen wurde. Die höchste Gesamt-Reichweite des Tages verbuchten bei RTL jedoch die Nachrichten: "RTL aktuell" brachte es um 18:45 Uhr auf durchschnittlich 3,35 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und überzeugte darüber hinaus auch bei den 14- bis 49-Jährigen mit einem hervorragenden Marktanteil von 19,4 Prozent.

Nach "Leon" bewegten sich die RTL-Marktanteile indes auf der 20:15-Uhr-Flughöhe: So erzielte "RTL Direkt" im Anschluss an die Serie gute 9,9 Prozent Marktanteil, ehe "Stern TV" auf 10,6 Prozent kam. Der Tagesmarktanteil des Kölner Senders lag letztlich bei 10,1 Prozent in der klassischen Zielgruppe, während bei den 14- bis 59-Jährigen 9,5 Prozent erzielt wurden - auch hier lag man übrigens an der Spitze, wenn auch nur ganz knapp vor dem ZDF.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV