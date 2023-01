Mit der theoretischen Chance eines Millionengewinns wirbt derzeit Toto-Lotto Niedersachsen in erster Linie auf reichweitenstarken deutschen Fernsehsendern. Am Mittwoch wurden 84 Spots für das Glücksspiel geschaltet, die einen XRP-Wert von knapp unter 60 erzielten. Im XRP-Ranking landete man somit auf Platz sechs, hinter Ikea, Check24, Tui sowie McDonalds und Shopmate.

Ausgestrahlt wurden die Spots ausschließlich auf den Sendern der beiden großen Privatsendergruppen – am Häufigsten bei Vox, häufig aber auch bei RTL und Kabel Eins. Auch Sat.1 Gold, Vox Up und RTL Up wurden neben weiteren mit Buchungen bedacht. Die mit Abstand meisten Buchungen entfielen zudem auf den (frühen) Nachmittag. Fast 40 Prozent aller Ausstrahlungen fanden zwischen 13 und 17 Uhr statt, somit also kurz vor der Ziehung der Mittwochs-Lottozahlen.

© AdScanner

Und noch eine Lotterie wurde intensiv beworben; nämlich die Deutsche Postcode Lotterie. Dafür liefen sogar weitaus mehr Spots am Mittwoch; nämlich 188, jedoch vermehrt auch auf kleinen Sendern, weshalb der XRP nur bei etwas mehr als 40 lag. Überproportional oft wurde dafür bei Welt oder N24 Doku geworben. Auf die beiden Programme entfiel jede vierte Buchung.

© AdScanner

Welches Unternehmen hat gestern das Fernsehen am stärksten für seine Kommunikation genutzt? DWDL.de und AdScanner bringen Licht ins Dunkel und veröffentlichen täglich die Hitlisten der Produkte, für die am Vortag die meisten Spots geschaltet wurden bzw. deren Spots die höchsten Brutto-Reichweiten erzielt haben - wobei Eigenwerbung der Sender hiervon ausgenommen ist. Die Messung der Reichweiten basiert auf der sekundengenauen Erhebung der TV-Nutzung von rund einer Million Haushalten in Zusammenarbeit mit Vodafone.

Statt einer durchschnittlichen Werbeinsel-Reichweite macht AdScanner also auch Unterschiede innerhalb eines Werbeblocks sichtbar. Statt der bislang branchenüblichen GRP (Gross Rating Points) spricht AdScanner daher von XRP (Exact Rating Points), die sich immer auf die gemessenen Vodafone-Haushalte beziehen. Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.