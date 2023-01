am 13.01.2023 - 09:08 Uhr

Nachdem Vox am Mittwochabend mit Wiederholungen von "Bones" nicht konkurrenzfähig war, lief es am Donnerstag für den Sender deutlich besser. Diesmal waren es zwei Filme, die für einen schönen Quoten-Erfolg sorgten - und dafür, dass Vox mit einem Tagesmarktanteil von 7,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen abseits von RTL der stärkste Privatsender war. Durchschnittlich 480.000 Zuschauerinnen und Zuschauer in dieser Altersklasse entschieden sich um 20:15 Uhr für "Der Teufel trägt Prada", sodass der Marktanteil zu diesem Zeitpunkt sogar bei 9,1 Prozent lag.

Insgesamt entschieden sich 1,06 Millionen Personen für den Film, ehe "Inglourious Basterds" am späten Abend noch 460.000 Zuschauerinnen und Zuschauer vor dem Fernseher hielt und einen sehr guten Marktanteil von 8,7 Prozent in der Zielgruppe verzeichnete. Deutlich schwächer begann indes der Abend für ProSieben, wo die Rankingshow "Big Countdown" mit nur 5,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe sowie insgesamt 660.000 Zuschauerinnen und Zuschauern enttäuschte. "Big Stories" ließ den Marktanteil später aber zumindest zeitweise auf 8,2 Prozent steigen.

Für Vox lief es derweil auch abseits der Primetime gut: So steigerte sich "Zwischen Tüll und Tränen" am Nachmittag auf bis zu 9,0 Prozent Marktanteil, ehe auch "First Dates" und "Das perfekte Dinner" mit Werten von 7,5 und 8,8 Prozent überzeugten. Mit insgesamt 1,43 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern war das "Dinner" zudem die mit Abstand meistgesehene Vox-Sendung des Tages.

Kochen war am Vorabend auch bei Kabel Eins gefragt, wo "Mein Lokal, Dein Lokal" gegen 18 Uhr mit 630.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 6,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe punktete. "Achtung Kontrolle" fiel danach aber auf magere 3,3 Prozent zurück. In der Primetime überzeugten hingegen "Achtung Abzocke aktuell" und das "K1 Magazin" mit Werten von 4,9 und 6,2 Prozent. Ordentlich lief der Abend zudem für RTLzwei, das mit zwei Folgen der Dokusoap "Reeperbahn privat" zunächst 6,1 und schließlich immerhin noch 4,7 Prozent kam.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV