Hätte RTLzwei am Samstag "Men in Black" gezeigt, dann hätten die Verantwortlichen des Senders wohl gerne in dieses Blitzdings-Zeug geschaut, das für schnelles Vergessen sorgt. Das wäre ein einfacher Plan gewesen, um die wirklich schlechten Quoten des Tages nicht zu lange mit sich rumzutragen. Es lief aber eben "Ein einfacher Plan" um 20:15 Uhr und bescherte dem Sender katastrophale 1,0 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen. Nur 0,37 Millionen Personen schauten zu. Der ab 22:37 Uhr gezeigte Film "Die Vorsehung" machte seine Sache zwar etwas besser, blieb mit 0,46 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern und 1,7 Prozent aber ebenfalls richtig schwach. So kam es, dass RTLzwei am Samstag 2,2 Prozent Zielgruppen-Tagesmarktanteil akzeptieren musste und in der Hitliste sogar hinter ZDFneo (2,4%) fiel.

Denn: Auch tagsüber lief es mitunter nicht gut, wie die gemessenen 1,1 Prozent Marktanteil der 14:15-Uhr-"Schnäppchenjäger"-Folge belegen. Ab 13:15 und bis ran an die Primetime waren die 2,8 Prozent, die "Der Trödeltrupp" ab 18:15 Uhr holte, das höchste der Gefühle. Besser lief es für Vox: Am Vorabend kamen "Hundkatzemaus" und "Harte Hunde" auf rund fünfeinhalb Prozent, zur besten Sendezeit sicherte sich "R.I.P.D." gar gute 7,5 Prozent. Sat.1 erreichte mit "Harry Potter und der Stein der Weisen" sogar wahrlich schöne 9,6 Prozent in der umworbenen Gruppe. 1,18 Millionen Menschen sahen den ersten Film der Reihe.



Tagsüber tat sich indes "Unsere kleine Farm" eher schwer. Die Quoten schwankten zwischen 3,8 und 6,2 Prozent bei den Werberelevanten – blieben also meist deutlich unterdurchschnittlich. Der ermittelte Sat.1-Tagesmarktanteil lag entsprechend bei sechseinhalb Prozent. Kabel Eins generierte indes mit zwar "9-1-1 Notruf: LA"-Folgen ab 20:15 Uhr recht passable 3,6 Prozent, tat sich gegen den Dschungel ab 22:15 Uhr aber sehr schwer. Ein "Lethal Weapon"-Doppelpack brach auf 1,3 und 1,8 Prozent ein.

Gut lief der Abend bei den Jüngeren für ZDFneo. Die Filme "American Pie 2" und "Old School" sicherten sich 2,4 und 2,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Insgesamt war das Interesse niedriger als etwa bei der Ausstrahlung von ZDF-Krimis: 0,24 und 0,27 Millionen Personen schalteten ein.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV