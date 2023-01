am 15.01.2023 - 09:07 Uhr

Mit der Formel E ist es so eine Sache. Die nun eingesetzten Autos einer neuen Generation haben, wenn sie an den Start gehen, gar nicht genug Strom dabei, um ein ganzes Rennen zu überstehen. Erst durch eigens Erzeugten füllen sich die Speicher soweit, dass sie die volle Distanz überstehen. Damit liefern sie eine nette Vorlage, denn mit Blick auf die Quoten des Saisonstarts, von ProSieben am Samstagabend zur besten Sendezeit gezeigt, darf man fragen, ob man damit wirklich über die ganze Saison kommt. Die Werte nämlich waren reichlich enttäuschend. Gerade einmal vier Prozent sicherte sich das ab 21 Uhr gezeigte Rennen, die Vorberichte ab Primetimestart dümpelten gar bei 3,4 Prozent (14-49) umher. Insgesamt kam die Rennaction auf rund 480.000 Zuschauende.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV