Die drei meistgesehenen Fernsehsendungen des Sonntags liefen im Ersten. In der Primetime gab es kein Vorbeikommen an einem neuen "Tatort". Den Krimi wollten ab 20:15 Uhr im Linearen im Schnitt 8,12 Millionen Personen sehen. Das führte insgesamt zu starken 26 Prozent Marktanteil, bei den 14- bis 49-Jährigen überzeugte der 90-Minüter mit 24,1 Prozent. Nachfolgend besprach "Anne Will" in ihrer ersten Talkshow-Ausgabe nach Bekanntwerden des Talkshow-Endes zum Jahresschluss die Ereignisse in Lützerath, unter anderem auch mit Greta Thunberg. 3,46 Millionen Zuschauende sorgten für 14,1 Prozent, auffallend war das hohe Interesse bei Jüngeren.

Bei den 14- bis 49-Jährigen kam der Talk auf 10,2 Prozent. Von den zehn zuvor gezeigten "Anne Will"-Ausgaben schafften es in dieser Altersklasse nur zwei auf zweistellige Marktanteile. Gefragt waren ab 20 Uhr auch schon die Informationen in der "Tagesschau"-Hauptausgabe, auch darin ging es um Lützerath – und insbesondere um den Polizeieinsatz dort. 8,94 Millionen Menschen sahen die "Tagesschau" allein im Ersten – weitere kamen in den Dritten hinzu. Im Ersten lag die Quote bei 29,3 Prozent, bei den Jüngeren gar bei 29,7 Prozent.



Stark gefragt war ab 18 Uhr auch die Übertragung eines weiteren Handball-Weltmeisterschaftsspiels mit deutscher Beteiligung. 6,27 Millionen Menschen sahen den deutschen Erfolg. 25,5 Prozent Marktanteil wurden insgesamt gemessen, 27,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Wenig verwunderlich also, dass Das Erste am Sonntag 19,5 Prozent Tagesmarktanteil bei allen und 16,4 Prozent bei den Jüngeren abgriff und sich somit jeweils die Pole Position sicherte.

Gefragt war indes um 20:15 Uhr auch eine neue Folge der "Herzkino"-Reihe "Frühling" im Zweiten, die über sechs Millionen Menschen einsammelte. Überhaupt liefen bisher nur vier Filme der Produktion noch stärker. Exakt waren es im Schnitt 6,02 Millionen, die die Romanze am Sonntagabend sahen (19,2%). Bei den Jüngeren wurden 7,4 Prozent gemessen. Das nachfolgende "heute journal" informierte dann noch 5,01 Millionen Menschen.

