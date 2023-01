Die 10-Millionen-Marke, die "Nord Nord Mord" vor knapp einem Jahr noch überspringen konnte, wurde diesmal zwar nicht erneut erreicht, die ZDF-Krimireihe präsentierte sich aber auch an diesem Montagabend in Topform: Im Schnitt 9,44 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen sich die Folge "Sievers und die letzte Beichte" an, das war in etwa jeder Dritte, der am Montagabend vor dem Fernseher saß. Der Marktanteil belief sich auf 33,1 Prozent beim Gesamtpublikum. Bei den 14- bis 49-Jährigen lief es zwar bei Weitem nicht so gut, mit 9,9 Prozent Marktanteil war der Krimi aber auch hier fürs ZDF ein Erfolg.

Es war also ziemlich harte Konkurrenz, gegen die Louis Klamroth in seiner zweiten Woche als Moderator von "Hart aber fair" ran musste. Tatsächlich fielen die Quoten für den Talk zum Thema "Streit um Einwanderung: Verpasst Deutschland seine Zukunft?" diesmal eher mau aus. Im Schnitt 2,05 Millionen Personen verfolgten die Sendung, was einem Marktanteil von 7,7 Prozent beim Gesamtpublikum entsprach. Das waren 370.000 weniger als eine Woche zuvor - und auch im Vergleich mit den "Hart aber fair"-Ausgaben aus dem vergangenen Jahr rangierte die gestrige Ausgabe im unteren Bereich der Skala. Die durchschnittliche Reichweite lag im vergangenen Jahr bei 2,67 Millionen.

Dass die nachfolgenden "Tagesthemen" auf im Schnitt 2,52 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer kamen, legt allerdings auch nahe, dass "Hart aber fair" im Verlauf der Sendung Reichweite aufbauen konnte. Das Nachrichtenmagazin erreichte 12,7 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und 7,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. "Hart aber fair" war zuvor auf 5,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen gekommen. Ein schöner Erfolg beim jungen Publikum war zum Start in den Abend "Wildes Kalifornien" mit 9,1 Prozent in der Altersgruppe 14-49. Die Gesamt-Reichweite blieb allerdings auch hier mit 2,29 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern eher dürftig.

Im ZDF sahen sich nach dem "heute-journal", das im Schnitt 4,95 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten, noch 2,7 Millionen Personen den Film "The Equalizer 2" am späteren Abend an. Der Marktanteil belief sich auf 16,9 Prozent beim Gesamtpublikum und 6,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Zum hervorragenden ZDF-Tagesmarktanteil von 18,8 Prozent beim Gesamtpublikum trug neben der starken Primetime aber auch wieder das erfolgreiche Tagesprogramm bei. Eine Wiederholung der "Rosenheim-Cops" kam am Nachmittag mit 3,31 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern auf stolze 26,3 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum, auch "Bares für Rares" lag jenseits der 20-Prozent-Marke. Um 18 Uhr punktete die "SOKO Hamburg" mit 3,59 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern und 18,6 Prozent Marktanteil.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV