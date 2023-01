Das RTL-Dschungelcamp präsentiert sich nach dem erfolgreichen ersten Wochenende auch am Montag in starker Quotenform. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen stieg mit 33,9 Prozent sogar wieder leicht an, die absolute Reichweite blieb mit im Schnitt 3,29 Millionen Zsuchauerinnen und Zuschauern im Vergleich zum Sonntag in etwa stabil. Damit setzt sich der Trend der letzten Tage fort: Die Marktanteile bewegen sich über dem Vorjahresniveau, die absoluten Zuschauerzahlen hingegen darunter.

Eingebettet ins Dschungelcamp markierte unterdessen auch "RTL direkt" mit 33,2 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe einen neuen Allzeit-Bestwert, insgesamt sahen sich 3,1 Millionen Personen die Sendung an. Und nach Mitternacht wusste dann auch noch "Die Stunde danach" mit 26,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zu überzeugen. 1,21 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer hielten sich hier noch wach.

Schon der Start in den Abend war für RTL erfolgreich verlaufen: "Wer wird Millionär?" erzielte zwischen 20:15 Uhr und 22:15 Uhr einen Marktanteil von 16,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und war damit natürlich Marktführer in dieser Altersgruppe. Auch die Gesamt-Reichweite konnte sich mit 3,69 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sehen lassen.

Während gegen das Dschungelcamp am späten Abend erwartungsgemäß für die private Konkurrenz wenig zu holen war, gab's um 20:15 Uhr durchaus einige Erfolgsmeldungen. "Young Sheldon" bescherte ProSieben erneut zweistellige Marktanteile und überzeugte mit 10,2 und 11,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. "United States of Al" kam danach allerdings schon nur noch auf 8,0 und 7,5 Prozent, die "Simpsons" danach blieben bei 6,5 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe hängen, ebenso wie "The Orville" im Anschluss.

Zufrieden sein kann man auch bei Vox, wo "Goodbye Deutschland" ab 20:15 Uhr gute 8,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte. Gegen den Dschungel waren ab 22:15 Uhr dann allerdings nur noch 4,8 Prozent drin. Bei RTLzwei erzielten die "Geissens" gute Marktanteile von 5,4 und 6,0 Prozent in der klassischen Zielgruppe und platzierten sich damit noch vor Sat.1, das mit dem Film "Rate your Date" nicht über 4,4 Prozent hinaus kam.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV