Im Vorfeld des Dschungelcamps hat "Alarm für Cobra 11" in dieser Woche bei RTL seine Quoten leicht steigern können. Nachdem schon die Rückkehr erfolgreich verlief, schalteten bei der zweiten Folge in Spielfilmlänge durchschnittlich 2,06 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein. Gegenüber dem Staffel-Auftakt bedeutete das einen Zugewinn von über 200.000 Personen und reichte für ordentliche 7,8 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum.

Bei den 14- bis 49-Jährigen sorgten 720.000 Zuschauerinnen und Zuschauer indes für 12,7 Prozent Marktanteil und damit einen halben Prozentpunkt mehr als vor einer Woche. Für RTL bedeutete das zugleich die Marktführerschaft um 20:15 Uhr - und die konnte am späten Abend durch "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" erwartungsgemäß noch weiter ausgebaut werden, wenngleich die Show am fünften Abend erstmals unter die Marke von 30 Prozent Marktanteil fiel.

Marktanteils-Trend: Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

Mit 1,09 Millionen 14- bis 49-Jährigen sowie einem Marktanteil von 29,5 Prozent kann man in Köln aber freilich trotzdem überaus zufrieden sein. Die Gesamt-Reichweite präsentierte sich mit 3,31 Millionen Personen zudem den dritten Tag in Folge stabil, sodass es auch hier mit 20,2 Prozent Marktanteil blendend aussah. "RTL Direkt" kam in der Dschungel-Pause auf 3,10 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 30,5 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, ehe "Die Stunde danach" noch mit 22,3 Prozent überzeugte.

Mit einem Tagesmarktanteil von 14,0 Prozent war RTL dann auch in der Endabrechnung bei den 14- bis 49-Jährigen nicht zu schlagen. Überzeugend lief es tagsüber beispielsweise für "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" und "Punkt 12", das mit 15,4 Prozent Marktanteil den zweitbesten Wert des noch jungen Jahres verzeichnete. Auch in der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen ging der Privatsender am Dienstag mit 12,7 Prozent Marktanteil als Spitzenreiter hervor.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV