Hat Vox mit seiner Entscheidung, seine neue Dokusoap "Feuer, Wasser, Erde, Luft - Retter in ihrem Element" vorzeitig aus dem Programm nehmen zu wollen, zu schnell gehandelt? In dieser Woche sind die Quoten jedenfalls überraschend deutlich gestiegen. Durchschnittlich 810.000 Zuschauerinnen und Zuschauer entschieden sich um 20:15 Uhr für das Format - und damit eine Viertelmillion mehr als zuletzt. Auch in der Zielgruppe markierte "Feuer, Wasser, Erde, Luft" mit 6,8 Prozent Marktanteil einen neuen Bestwert.

Bei den 14- bis 49-Jährigen lag Vox damit zur besten Sendezeit vor Sat.1, wo der "Optiker-Check" nicht über einen Marktanteil von 5,9 Prozent hinauskam. Auch RTLzwei war mit seiner Reportage-Reihe "Hartz und herzlich" etwas gefragter und bewegte sich mit 6,5 Prozent deutlich über dem Senderschnitt. Insgesamt erreichte "Hartz und herzlich" im Schnitt genau eine Million Menschen, Sat.1 brachte es auf 1,02 Millionen.

Marktanteils-Trend: Feuer, Wasser, Erde, Luft - Retter in ihrem Element Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Im weiteren Verlauf des Abends gingen die Sat.1-Quoten in Konkurrenz zum Dschungel jedoch spürbar zurück: So kam die "Focus TV-Reportage" nicht über 3,8 Prozent Marktanteil hinaus, ehe "Bull" bei 3,1 Prozent hängen blieb. Aber auch bei Vox waren die Quoten nach "Feuer, Wasser, Erde, Luft" rückläufig: Gerade mal noch 3,4 Prozent betrug der Marktanteil von "Hot oder Schrott". Ähnlich schwach lief es auch für ProSieben, wo Wiederholungen von "Balls" und "TV total" zu später Stunde mit Werten von 3,1 und 2,8 Prozent enttäuschten.

Begonnen hatte der Abend für ProSieben zunächst noch solide, wenngleich "Darüber staunt die Welt" letztlich mit nur 7,3 Prozent Marktanteil sowie insgesamt 1,27 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern kein Überflieger war. Sehr zufrieden kann man indes bei Kabel Eins sein, das mit gleich zwei Spielfilmen durchgängig überzeugte: Zunächst brachte es die Komödie "Kindsköpfe" auf 6,7 Prozent Marktanteil, ehe "The Green Hornet" auch gegen den Dschungel mit 6,5 Prozent punktete.

Einen schönen Film-Erfolg feierte daneben auch Nitro, das mit dem Klassiker "Plattfuß in Afrika" zunächst 3,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe einfuhr und sich schließlich mit "Der Dicke in Amerika" sogar auf 4,8 Prozent steigerte. Hohe Quoten gab's zudem für "Marie Brand und der Reiz der Gewalt" bei ZDFneo: Durchschnittlich 1,38 Millionen Menschen sahen den Krimi. Die neue Serie "Riding in Darkness" startete danach allerdings mit nur noch 420.000 Personen und kam mit weiteren Episoden anschließend auf weniger als 300.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV