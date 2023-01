Die Fußball-Bundesliga hat am Mittwoch den zweiten Spieltag nach der Winterpause abgeschlossen. Ab 20:30 Uhr fanden vier Spiele parallel statt, live übertragen im Pay-TV bei Sky. Die komplette Übertragung, also Konferenz und Einzelspiele, erreichte dort gute 6,1 Prozent Zielgruppen-Marktanteil. Insgesamt wurde eine Reichweite in Höhe von rund 800.000 Zusehenden ab drei Jahren festgestellt. Erfolgreich unterwegs war Sky auch schon in den Stunden zuvor. Bereits um 18:30 Uhr fand ein frühes Spiel statt, in dem sich Mainz und Dortmund gegenüberstanden. 0,69 Millionen Menschen verfolgten diese Übertragung, die Sky Bundesliga tolle 6,8 Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen einbrachte.

Zusammenfassungen der Matches sendete Das Erste am Mittwoch im Rahmen einer einstündigen "Sportschau", die um 23 Uhr anlief: Knapp zwei Millionen Menschen schauten im Schnitt zu. Daraus ergaben sich ordentliche 13,2 Prozent Marktanteil insgesamt und 8,2 Prozent bei den Jüngeren. Zurück aber zum Vorabend, wo Vox eine gute Figur machte. Beim Kölner Sender sicherte sich eine weitere "Das perfekte Dinner"-Episode beeindruckende 9,7 Prozent bei den Umworbenen, gesamt schauten 1,4 Millionen zu. Zuletzt lief die 19-Uhr-Vox-Sendung kurz vor Weihnachten erfolgreicher.



Gar kein Erfolg ist indes "Mein Mann kann" um 19 Uhr in Sat.1 – die Unterhaltungsshow musste am Mittwoch zwei Prozent Marktanteil hinnehmen. Klar besser sieht es inzwischen beim täglichen "Britt"-Talk um 16 Uhr aus. Die Mittwochs-Folge sicherte sich 6,7 Prozent Marktanteil. Zuvor waren zwei "Klinik am Südring"-Ausgaben bei 10,9 und 8,5 Prozent gelandet.

Kabel Eins tat sich am späten Nachmittag und Vorabend indes schwer. "Abenteuer Leben täglich", "Mein Lokal, dein Lokal – Der Profi kommt" und "Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum" landeten bei zwischen 3,3 und 3,7 Prozent in der Altersklasse 14 bis 49 Jahre.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV