Sat.1 hat sich sehr lange Zeit gelassen mit der Ausstrahlung der Miniserie "Blackout", die schon im Herbst 2021 für zahlende Kundschaft von Joyn abrufbar war. Nun war es am Donnerstagabend aber endlich soweit. Die Quoten fielen dabei recht gut aus: 0,65 Millionen 14- bis 49-jährige sahen sich die beiden Folgen im Schnitt an, was in der klassischen Zielgruppe für einen Marktanteil von 10,8 Prozent reichte - genauso viel wie RTL mit Teil 3 seiner Dokureihe "Bushido & Anna-Maria - Alles auf Familie" um 20:15 Uhr erzielte.

Blickt man allerdings auf die 14- bis 59-Jährigen, die RTL bekanntlich herausstellen will und die auch Sat.1 als seine "Relevanz-Zielgruppe" bezeichnet, dann hatte Sat.1 klar die Nase vorn. Während "Blackout" mit 10,4 Prozent Marktanteil einen fast ebensohohen Wert wie in der Altersgruppe 14-49 erzielte, kam die Bushido-Doku nicht über 7,0 Prozent hinaus. Marktführer um 20:15 Uhr waren bei den 14- bis 59-Jährigen aber klar ARD und ZDF. Eine Erweiterung des Zielgruppen-Begriffs würde bei "Blackout" in etwa für eine Verdoppelung der Zielgruppen-Reichweite auf 1,27 Millionen sorgen. Insgesamt hatten im Schnitt 1,85 Millionen Menschen die erste "Blackout"-Doppelfolge gesehen, "Bushido & Anna-Maria" kam auf im Schnitt 1,25 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.

Sat.1 gelang es dann allerdings kaum, das Publikum auch danach mit einem Talk zum Thema Blackout dranzuhalten. Nur 0,53 Millionen sahen sich "Blackout - Der Talk" ab 22:21 Uhr an, mehr als 2,9 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und 5,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen waren damit nicht zu holen. Die Konkurrenz war mit dem Dschungelcamp bei RTL um diese Zeit aber natürlich auch sehr hart. "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" erzielte mit 33,3 Prozent den höchten Zielgruppen-Marktanteil seit Mittwoch vergangener Woche. Die Gesamt-Reichweite lag mit 3,9 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern ebenfalls höher als in den letzten Tagen.

Fun Fact: Den Tagessieg konnte sich das Dschungelcamp trotzdem nicht sichern, der ging an "RTL direkt", das um 23:05 Uhr "IbeS" unterbrach und im Schnitt 1,42 Millionen 14- bis 49-Jährige erreichte, während das Dschungelcamp im Schnitt von 1,38 Millionen 14- bis 49-Jährigen verfolgt wurde - was dafür spricht, dass nicht alle bis zum Ende der Sendung um 0:08 Uhr wach blieben. Mit einem Marktanteil von 35,4 Prozent erzielte "RTL direkt" auch einen neuen Bestwert bei den 14- bis 49-Jährigen. Insgesamt hatten 3,71 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die Sendung verfolgt. Bei der "Stunde danach" blieben ab 0:08 Uhr im Schnitt noch 1,74 Millionen Dschungel-Fans dabei, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei hervorragenden 31,9 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV