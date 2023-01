am 27.01.2023 - 09:03 Uhr

Am Donnerstagabend schwappte die Retro-Welle auch über RTLzwei hinweg - und ließ zumindest zum Einstand der "Glücksrad"-Neuauflage gute Quoten da. 1,29 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten die inklusive Werbung rund 140 Minuten lange Show im Schnitt, was beim Gesamtpublikum bereits starken 4,8 Prozent Marktanteil entsprach. Bei den 14- bis 49-Jährigen reichte es sogar für einen Marktanteil von 6,9 Prozent. Bleibt nur die Frage, ob es dem "Glücksrad" besser als den meisten anderen Retro-Formaten gelingt, das Publikum auch über weitere Folgen zu halten.

Heute darf man sich bei RTLzwei aber in jedem Fall erstmal freuen, dass man sich mit dem "Glücksrad" deutlich vor Kabel Eins und Vox platzieren konnte. "Rosins Restaurants" kam bei Kabel Eins nicht über mäßige 4,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus, die Gesamt-Reichweite lag mit 0,65 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern nur etwa halb so hoch wie beim "Glücksrad". Das nachfolgende "K1 Magazin" tat sich gegen das RTL-Dschungelcamp erwartungsgemäß noch schwerer und erreichte nur 3,0 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe.

Vox blieb mit seinem Film-Programm am Abend blass: "Hercules" erzielte um 20:15 Uhr einen Marktanteil von 5,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Weil darunter aber auch vergleichsweise viele Ältere waren, konnte sich die Gesamtreichweite von 1,22 Millionen trotzdem sehen lassen. "Percy Jackson - Diebe im Olymp" konnte am späteren Abend trotz Dschungel-Konkurrenz den Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen noch auf 6,4 Prozent ausbauen.

ProSieben hangelte sich mit "Big Countdown" und "Big Stories" über den Abend. Das wollten ab 20:15 Uhr zwar insgesamt im Schnitt nur 0,69 Millionen Menschen sehen, in der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen reichte es aber immerhin noch zu 7,3 Prozent Marktanteil. "Big Stories" kam danach gegen den Dschungel nicht über 4,9 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe hinaus.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV