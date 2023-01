am 27.01.2023 - 09:21 Uhr

Nach fast zwei Jahren Pause stand am Donnerstagabend mal wieder ein neuer Krimi aus der ARD-Reihe "Die Füchsin" auf dem Programm. Und der bislang achte Film aus der Reihe war zugleich auch der bislang reichweitenstärkste: 6,03 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen zu, was beim Gesamtpublikum einem hervorragenden Marktanteil von 21,4 Prozent entsprach. Bei den vorherigen Episoden bewegten sich die Reichweiten zwischen 4,3 und 5,4 Millionen - diesmal gab's also einen ordentlichen Aufschlag.

Beinahe hätte die "Füchsin" auch noch den "Bergdoktor" im ZDF überholt, letztlich behielt der mit im Schnitt 6,04 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern denkbar knapp die Oberhand. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag auch hier bei identischen 21,4 Prozent. Der "Bergdoktor" sprach aber mehr Jüngere an: Während die ZDF-Reihe bei den 14- bis 49-Jährigen einen Marktanteil von 11,1 Prozent einfuhr, kam die "Füchsin" nur auf 7,3 Prozent in dieser Altersgruppe.

Im ZDF sahen sich im Anschluss noch im Schnitt 4,84 Millionen Personen das "heute-journal" an, ehe "Maybrit Illner" mit 2,64 Millionenen Zuschauerinnen und Zuschauern die höchste Reichwite seit September verzeichnete. Der Marktanteil belief sich auf 13,6 Prozent beim Gesamtpublikum und 6,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. "Markus Lanz" hielt danach im Schnitt noch 1,53 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor dem Fernseher.

Im Ersten schloss sich an den Krimi das Magazin "Kontraste" an, das mit 2,97 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern ebenfalls erfolgreich unterwegs war und 12,1 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum erzielte. Die "Tagesthemen" kamen danach noch auf eine Gesamtreichweite von 2,24 Millionen, "Nuhr im Ersten" wollten 1,86 Millionen Personen sehen. Der Marktanteil lag zu diesem Zeitpunkt bei 11,0 Prozent beim Gesamtpublikum und 6,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV