am 29.01.2023 - 09:19 Uhr

Das Erste hat sich am Samstagabend mit seiner "Sportschau" bei den 14- bis 49-Jährigen der Live-Übertragung des Bundesliga-Topspiels bei Sky geschlagen geben müssen. Während der ARD-Klassiker nicht über eine halbe Million junge Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 12,6 Prozent Marktanteil hinauskam, lockte das Spiel zwischen dem FC Bayern München und Eintracht Frankfurt ab 18:30 Uhr sogar im Schnitt 570.000 Fans dieser Altersklasse vor den Fernseher. Der Pay-TV-Sender kann sich damit über einen starken Marktanteil von 13,5 Prozent freuen. Am Nachmittag hatte es die Konferenz sogar bereits auf 16,4 Prozent gebracht.

Insgesamt wiederum war die Bundesliga-"Sportschau" dagegen ein ganzes Stück gefragter: Mit 3,68 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern kam die Sendung ab 18:30 Uhr auf einen Marktanteil von 17,3 Prozent. Im Vergleich zur Vorwoche bedeutete das sogar ein kleines Plus. Deutlich dahinter reihte sich am späten Abend übrigens "Das aktuelle Sportstudio" ein, das in Konkurrenz zum Dschungelcamp trotz erster Topspiel-Bilder im ZDF nicht über 1,74 Millionen Personen hinauskam. Der Marktanteil belief sich auf 10,8 Prozent beim Gesamtpublikum und lag bei den 14- bis 49-Jährigen bei 7,4 Prozent.

Erfolgreicher war das ZDF dagegen tagsüber mit seinen stundenlangen Wintersport-Übertragungen - auch wenn Biathlon diesmal nicht im Programm war. Am besten lief es ab 14:27 Uhr für das Skifliegen, das mit 2,67 Millionen Fans auf 21,0 Prozent Marktanteil kam. Später am Abend waren auch beim Zweierbob noch einmal 2,67 Millionen dabei. Der Slalom der Frauen brachte es zur Mittagszeit bereits auf 2,20 Millionen Fans, die den Marktanteil auf 22,3 Prozent trieben. Und auch bei den 14- bis 49-Jährigen sah es zu diesem Zeitpunkt mit 14,6 Prozent richtig gut aus.

Völlig desolat war dagegen die sportliche Lage bei ProSieben: Während die Bundesliga am Vorabend dominierte, lockte die Formel E dort gegen 18 Uhr gerade mal 190.000 Fans vor den Fernseher. Mit einem Marktanteil von 2,7 Prozent lief es ähnlich schlecht wie schon am Tag zuvor. Allerdings war schon das Umfeld schwach: "Modern Family" sackte zuvor teils auf nur 3,0 Prozent ab, während "Die Simpsons" danach nur Werte von 2,1 und 3,7 Prozent schafften.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV