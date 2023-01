am 30.01.2023 - 09:05 Uhr

Die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer lockte am Sonntag bei den 14- bis 49-Jährigen nicht das Finale des Dschungelcamps vor den Fernseher, sondern die "Tagesschau": 1,79 Millionen entschieden sich um 20:00 Uhr alleine im Ersten für die Hauptausgabe der Nachrichtensendung, sodass der Marktanteil stolze 26,4 Prozent betrug. Insgesamt verzeichnete die "Tagesschau" im Schnitt 7,14 Millionen Menschen. Das bedeutete einen tollen Marktanteil von 24,1 Prozent.

Und auch danach blieb der Sender sehr stark, denn der "Tatort" steigert die Reichweite noch auf 7,86 Millionen, sodass der Gesamt-Marktanteil bei 24,7 Prozent lag. Dazu kommt, dass die Krimireihe, in der diesmal in Saarbrücken ermittelt wurde, zur besten Sendezeit auch beim jungen Publikum nicht zu schlagen war: 1,78 Millionen 14- bis 49-Jährige entsprachen hervorragenden 23,0 Prozent Marktanteil. Bei "Anne Will" ging der Marktanteil im Anschluss jedoch auf 6,9 Prozent zurück, insgesamt blieben im Schnitt 3,12 Millionen Menschen dran.

Abseits des "Tatorts" war um 20:15 Uhr auch das ZDF überaus erfolgreich: 5,95 Millionen verfolgten einen neuen Film der "Frühling"-Reihe mit Simone Thomalla, sodass der Marktanteil bei sehr guten 18,7 Prozent lag. Das "heute-journal" hielt anschließend noch 4,66 Millionen beim ZDF, ehe auch "Inspector Barnaby" trotz der Dschungel-Konkurrenz um 22:15 Uhr mit 3,17 Millionen sowie 15,9 Prozent Marktanteil überzeugte. Einzig bei den 14- bis 49-Jährigen tat sich die britische Krimiserie mit lediglich 3,5 Prozent ziemlich schwer - hier war gegen das "IBES"-Finale dann doch nichts zu holen.

Die Tagesmarktführerschaft beim Gesamtpublikum war dem ZDF letztlich nicht zu nehmen: Mit 15,1 Prozent lagen die Mainzer fast vier Prozentpunkte vor dem Ersten - was auch an den erfolgreichen Sport-Übertragungen lag. So sahen etwa ab 13 Uhr bereits 3,55 Millionen Fans, wie sich die deutschen Handballer den fünften Platz bei der WM sicherten. Als schöner Erfolg erwies sich außerdem "Terra X": Für die "eisigen Welten" begeisterten sich ab 19:30 Uhr im Schnitt 4,83 Millionen Menschen, sodass der Marktanteil auf 17,4 Prozent anzog. Bei den Jüngeren lief es mit 8,6 Prozent ebenfalls gut.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV