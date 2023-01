ProSieben hat sich am Sonntagabend ziemlich unbeeindruckt gezeigt von der Konkurrenz durch das Dschungel-Finale. Grund dafür ist die heiße Phase der Football-Saison, die dem Sender nach einem etwas holprigen Start durchgängig zweistellige Marktanteile bescherte. Das Magazin "#ranNFLsüchtig" hatte es zunächst auf nur 7,1 Prozent in der Zielgruppe gebracht, doch mit dem ersten Quarter des Spiels zwischen den San Francisco 49ers und den Philadelphia Eagles waren ab 21 Uhr bereits 10,1 Prozent drin.

Durchschnittlich 1,05 Millionen Fans waren zu diesem Zeitpunkt dabei, ehe sich das zweite Quarter auf 1,12 Millionen steigerte. Bei den 14- bis 49-Jährigen belief sich der Marktanteil nun auf 12,7 Prozent und lag rund eine Stunde später sogar bei 13,0 Prozent. Das letzte Quarter kam ab 23:32 Uhr noch auf 710.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 12,1 Prozent. Richtig stark war nach Mitternacht schließlich das zweite Spiel des Abends, das die Marktanteile gar auf bis zu 27,4 Prozent trieb - freilich gegen deutlich harmlosere Konkurrenz.

Während es am Abend also gut lief, sah es tagsüber deutlich schlechter aus für ProSieben. Den Tiefpunkt markierte die "Teamwork"-Wiederholung, die zur Mittagszeit nur 4,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte. Aber auch "Galileo Stories" und "Galileo X-Plorer" blieben am Vorabend mit Werten von 5,6 und 6,6 Prozent sehr blass. Stärker war zu diesem Zeitpunkt Sat.1, das am Vorabend mit "Harry Potter und der Gefangene von Askaban" mit 10,1 Prozent punktete. In der Primetime war auch "Ocean's 8" mit 9,1 Prozent sowie insgesamt 1,32 Millionen Personen erfolgreich.

Zufrieden kann man auch bei Kabel Eins sein, wo "Willkommen bei den Reimanns" um 20:15 Uhr auf 980.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 5,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kam. RTLzwei erzielte mit dem Spielfilm "Malavita - The Family" hingegen nur 3,9 Prozent, während "Hot oder Schrott - Promi-Spezial" bei Vox mit 3,7 Prozent baden ging. Am Vorabend enttäuschte außerdem die vierte Folge von "Genial gedacht?! - Der Tüftlercheck" mit lediglich 3,9 Prozent. Die meistgesehene Vox-Sendung lief schon um 18:10 Uhr: Durchschnittlich 1,29 Millionen entschieden sich für "Die Autodoktoren".

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV