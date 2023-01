Mit dem Thema "Letzte Abfahrt: Wie verändert die Klimakrise Alltag und Leben?" stand der neue "Hart aber fair"-Moderator Louis Klamroth unter besonderer Beobachtung, weil manche genau wissen wollten, ob es ihm gelingt, neutral zu fragen. Hintergrund ist seine Beziehung zu Klimaaktivistin Luisa Neubauer, die natürlich nicht Teil der Sendung war. Festzustellen war jedenfalls ein echtes Aufmerksamkeitsplus für den ARD-Montagstalk: Die Klima-Sendung erreichte die bisher höchste Reichweite einer von Klamroth moderierten Ausgabe: 2,85 Millionen Menschen schauten ab 21 Uhr zu, die Reichweite gegenüber dem vorher gelaufenen Programm ("Felix Neureuther – Skifahren trotz Klimawandel?") stieg um rund 120.000. Auch die Quote wuchs: Von 9,3 auf 10,6 Prozent – allerdings nur insgesamt.

Zuschauer-Trend: Hart aber fair Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Bei den 14- bis 49-Jährigen kam die Neureuther-Doku auf acht Prozent, der nachfolgende Talk landete bei knapp sieben Prozent. Sehr stark präsentierte sich am Montag der Vorabend des Ersten, der die Rückkehr neuer Folgen von "Morden im Norden" um 18:50 Uhr mit sich brachte. Die nun aktuelle Staffel begann mit insgesamt 14,4 Prozent klar überdurchschnittlich. Den Krimi wollten sich 3,41 Millionen Personen ab drei Jahren nicht entgehen lassen. Richtig stark präsentierte sich auch "Wer weiß denn sowas?": Ab 18 Uhr holte das Quiz 19,3 Prozent (3,68 Millionen).



Im ZDF hielt sich "SOKO Hamburg" ab 18 Uhr stabil – auch in dieser Woche erreichte der Krimi aus dem Norden rund 3,8 Millionen Personen. 2024 werden davon die letzten Episoden laufen. Das ZDF schichtet Geld um, um künftig jüngere Zielgruppen zu erreichen. Fun Fact: Wenige Tage nach Bekanntwerden dieser Entscheidung erreichte "SOKO Hamburg" mit 6,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen jetzt eine für die Serie ungewohnt hohe Quote. In der bisherigen Historie erreichte nur eine Handvoll Folgen bessere Marktanteile.



Der Tagessieg am Montag ging übrigens an das ZDF – meistgesehenes Format zum Wochenstart war der Primetimefilm "Spreewaldkrimi" mit 5,3 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern. 18,5 Prozent Marktanteil wurden insgesamt gemessen, sechseinhalb Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und 12,3 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen. Mit Blick auf die 14- bis 49-Jährigen sahen 0,43 Millionen zu, mit Blick auf die 14- bis 59-Jährigen stieg die Reichweite massiv – auf rund 1,6 Millionen.

Allgemein sorgten Krimis am Montag für starke Quoten. Etwas mehr als acht Prozent gesamt sicherte sich etwa ZDFneo ab 21.50 Uhr mit "Inspector Barnaby" (1,63 Millionen), Super RTL kam am späteren Abend mit "Bones"-Wiederholungen auf knapp fünf Prozent bei den klassisch Umworbenen und "Cobra 11" bescherte Nitro zuerst um die zwei Prozent, nach 23 Uhr dann aber knapp vier Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV