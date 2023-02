Schon zum 1000. Mal gab's am Dienstagabend im Ersten Geschichten aus der Sachsenklinik - und anlässlich des Jubiläums haben wohl auch viele einstige Fans der Serie wieder rein geschaut, die sonst nicht regelmäßig dabei sind. Jedenfalls kam bereits Episode 999 ab 20:15 Uhr auf im Schnitt 5,6 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, zur 1000. Folge erhöhte sich die Reichweite dann noch auf 5,88 Millionen.

Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr erreichte "In aller Freundschaft" (zeitversetzte Nutzung nicht mitgerechnet) im Schnitt dienstags 4,32 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Eine höhere Reichweite als am Dienstag gab's für die Serie zuletzt im Februar 2019. "In aller Freundschaft", das seit kurz vor Weihnachten pausiert hatte, bescherte dem Ersten am Dienstag nicht nur den Tagessieg beim Gesamtpublikum, auch bei den Jüngeren war an der Sachsenklinik nicht vorbeizukommen.

So erzielten die beiden Folgen Marktanteile von 12,5 und 12,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, wofür 0,77 bzw. 0,74 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer aus dieser Altersgruppe reichten. RTL kam mit seinem "Dünentod"-Krimi in der Primetime nur auf 10,4 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, "Darüber staunt die Welt" über die (wirklich!) "puppenlustigsten LOL!-Momente" bei ProSieben lag bei 7,7 Prozent.

Im weiteren Verlauf des Abends gelang es dem Ersten dann allerdings nur mäßig gut, die "In aller Freundschaft"-Fans auch für den Info-Teil des Abends zu begeistern. "Report München" kam mit 2,68 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern ab 21:45 Uhr noch auf 10,9 Prozent Marktanteil, die "Tagesthemen" lagen danach mit einer Reichweite von 2,19 Millionen bei 11,1 Prozent Marktanteil. Fr den "Wettlauf um die Macht im Weltraum" interessierten sich ab 22:49 Uhr dann noch 0,94 Millionen Menschen (6,5 Prozent Marktanteil), ehe "Nüchtern sein ist nichts für Feiglinge" mit 0,44 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern nicht über 4,1 Prozent Marktanteil hinaus kam.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV