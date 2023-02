Bevor das "ZDF Magazin Royale" in dieser Woche aus der Winterpause zurückkehrt, gab es am Freitag vergangener Woche zunächst mal einen Mitschnitt der "Ehrenfeld Intergalactic Tour" zu sehen, mit der Jan Böhmermann und das Rundfunk-Tanzorchester im Januar durchs Land getourt sind. Das Interesse daran war allerdings erwartungsgemäß nicht ganz so groß wie an einer regulären Folge des "ZDF Magazin Royale".

Das zeigte sich schon bei den linearen Quoten und bestätigte sich auch nach der endgültigen Gewichtung der Quoten. Die Reichweite kletterte im Nachhinein zwar immerhin noch um 140.000 - normal sind aber Aufschläge von über einer halben Million. Mit nun letztlich 1,66 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern lag "ZDF Magazin Royale - Ehrenfeld Intergalactic" bei endgültig gewichteten 8,9 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und 14,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen (+1,4 Prozentpunkte).

Dominiert wird das Ranking der höchsten Aufschläge aufgrund zeitversetzter Nutzung unterdessen wieder von der "heute-show", die mit der ersten regulären Folge nach der Winterpause zeitversetzt noch 870.000 weitere Zuschauerinnen und Zuschauer einsammelte und ihre Reichweite so auf 4,77 Millionen erhöhte. Die Marktanteile zogen auf 20,6 Prozent beim Gesamtpublikum und 23,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen an.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 27.01.

22:31 4,77

(+0,87) 20,6%

(+2,5%p.) 1,42

(+0,46) 23,1%

(+5,2%p.) Ich bin ein Star - Holt mich hier raus 24.01.

22:15 3,79

(+0,43) 21,5%

(+1,6%p.) 1,39

(+0,21) 31,9%

(+2,9%p.) Der Bergdoktor 26.01.

20:15 6,46

(+0,42) 22,1%

(+0,7%p.) 0,76

(+0,09) 11,8%

(+0,7%p.) Ich bin ein Star - Holt mich hier raus 23.01.

22:15 3,85

(+0,40) 21,9%

(+1,3%p.) 1,40

(+0,21) 32,9%

(+2,8%p.) Tatort: Die Kälte der Erde 29.01.

20:14 8,26

(+0,40) 25,1%

(+0,4%p.) 1,89

(+0,11) 23,5%

(+0,5%p.) Ich bin ein Star - Holt mich hier raus 25.01.

22:13 4,03

(+0,39) 21,7%

(+1,4%p.) 1,46

(+0,20) 30,9%

(+2,4%p.) Inspector Barnaby 29.01.

22:14 3,55

(+0,38) 17,0%

(+1,1%p.) 0,22

(+0,05) 4,2%

(+0,7%p.) Ich bin ein Star - Holt mich hier raus 26.01.

22:14 4,27

(+0,37) 23,9%

(+1,2%p.) 1,59

(+0,21) 35,7%

(+2,4%p.) Schwarz wie Schnee 23.01.

22:16 3,45

(+0,32) 18,1%

(+0,9%p.) 0,18

(+0,05) 3,8%

(+0,8%p.) Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Das große Finale 29.01.

22:15 4,81

(+0,32) 26,9%

(+0,6%p.) 1,76

(+0,18) 37,8%

(+1,5%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 23.01.-29.01.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Dass nicht noch mehr drin war, dürfte auch am parallel ausgestrahlten Dschungelcamp gelegen haben, das auch in der vergangenen Woche zeitversetzt wieder ordentlich auf die lineare Reichweite draufsattelte - um bis zu 430.000 zusätzliche Zuschauerinnen und Zuschauer, auch die Zielgruppen-Marktanteil erhöhten sich noch um bis zu 2,9 Prozentpunkte. Nach der endgültigen Gewichtung belief sich der Staffelschnitt somit nun auf 33,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Insgesamt hatten die täglichen Sendungen 4,1 Millionen Menschen bei RTL verfolgt. Obendrauf kommen noch die Abrufe bei RTL+, die in diesen Zahlen nicht enthalten sind.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 27.01.

22:31 4,77

(+0,87) 20,6%

(+2,5%p.) 1,42

(+0,46) 23,1%

(+5,2%p.) Ich bin ein Star - Holt mich hier raus 24.01.

22:15 3,79

(+0,43) 21,5%

(+1,6%p.) 1,39

(+0,21) 31,9%

(+2,9%p.) Ich bin ein Star - Holt mich hier raus 23.01.

22:15 3,85

(+0,40) 21,9%

(+1,3%p.) 1,40

(+0,21) 32,9%

(+2,8%p.) Ich bin ein Star - Holt mich hier raus 26.01.

22:14 4,27

(+0,37) 23,9%

(+1,2%p.) 1,59

(+0,21) 35,7%

(+2,4%p.) Ich bin ein Star - Holt mich hier raus 25.01.

22:13 4,03

(+0,39) 21,7%

(+1,4%p.) 1,46

(+0,20) 30,9%

(+2,4%p.) Ich bin ein Star - Holt mich hier raus 28.01.

22:13 4,29

(+0,29) 20,5%

(+0,6%p.) 1,61

(+0,22) 31,1%

(+2,3%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 26.01.

18:47 2,53

(+0,30) 11,0%

(+1,2%p.) 0,32

(+0,10) 7,5%

(+2,1%p.) Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Das große Finale 29.01.

22:15 4,81

(+0,32) 26,9%

(+0,6%p.) 1,76

(+0,18) 37,8%

(+1,5%p.) ZDF Magazin Royale - Ehrenfeld Intergalactic 27.01.

23:06 1,66

(+0,14) 8,9%

(+0,4%p.) 0,74

(+0,12) 14,8%

(+1,4%p.) One Piece 25.01.

18:29 0,20

(+0,05) 1,0%

(+0,3%p.) 0,18

(+0,05) 4,6%

(+1,2%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 23.01.-29.01.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Zur Erklärung: Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Drei Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (Mediatheken ausgenommen) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Mehr dazu hier. Wir blicken jede Woche auf die größten Änderungen, die sich dadurch ergeben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV