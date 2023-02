Während Das Erste den ersten Satire/Comedy-Platz am späteren Donnerstagabend inzwischen aus Quotensicht recht gut im Griff hat, tun sich die meisten Formate in der zweiten Schiene ab etwa 23:35 Uhr in der Regel recht schwer. Doch "Reschke Fernsehen" machte seine Sache aus Quotensicht dort zum Auftakt ziemlich gut. So sahen sich im Schnitt 1,35 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die erste Folge an, was beim Gesamtpublikum einem Marktanteil von 12,0 Prozent entsprach. In der jüngeren Altersgruppe 14-49 fiel die Bilanz etwas durchwachsener aus, hier kam das von Anja Reschke präsentierte neue Format nicht über 5,7 Prozent Marktanteil hinaus.

Zuvor hatte "Nuhr im Ersten" bereits im Schnitt rund zwei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer unterhalten. Das entsprach einem Marktanteil von 13,9 Prozent beim Gesamtpublikum, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 8,0 Prozent Marktanteil erzielt. Die "Tagesthemen" zählten davor im Schnitt 2,16 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.

Auch zum Start in den Abend hatte es für Das Erste gut ausgesehen: "Die Füchsin - Game Over" übertraf mit einer Gesamt-Reichweite von 6,08 Millionen Menschen den Rekord der vergangenen Woche nochmal ganz leicht. Die Marktanteile lagen bei 21,8 Prozent beim Gesamtpublikum und 8,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Zum Vergleich: Zuvor hatte der Reichweiten-Rekord für die "Füchsin" nur bei 5,34 Millionen gelegen (ohne zeitversetzte Nutzung), in diesem Jahr lief es also erheblich besser als sonst.

Für die Marktführung reichte das allerdings trotzdem nicht, weil zur gleichen Zeit "Der Bergdoktor" sich im Vergleich zu den letzten Wochen nochmal deutlich auf nun 6,41 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer steigern konnte. Das reichte nicht nur für den Tagessieg und 23,0 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum, selbst bei den 14- bis 49-Jährigen lag der "Bergdoktor" am Donnerstagabend mit einem Marktanteil von 12,0 Prozent deutlich vor der gesamten privaten Konkurrenz.

