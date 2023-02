Nachdem die neue Staffel von "Rosins Restaurants" in den vergangenen beiden Wochen noch mit weniger als 5 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe zufrieden geben musste, ging es diesmal deutlich auf nun 5,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen nach oben. Die Gesamt-Reichweite kletterte im Vergleich zur Vorwoche um rund 100.000 auf nun 0,75 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Und ohne Konkurrenz durchs Dschungelcamp klappte nun auch das Zusammenspiel mit dem "K1 Magazin" wieder gut, das im Anschluss mit einem Marktanteil von 5,5 Prozent in der Zielgruppe ebenfalls erfolgreich unterwegs war.

Für RTLzwei verlief der Donnerstagabend hingegen weniger erfolgreich: "Hartes Deutschland - Leben im Brennpunkt" kam zum Start in die neue Staffel nicht über mäßige 3,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus. 0,53 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen hier insgesamt zu. Im Anschluss konnte auch eine Wiederholung von "Reeperbahn privat" nichts mehr reißen, am späten Abend belief sich der Marktanteil in der Zielgruppe nur auf 3,3 Prozent. Auch aus dem Nachmittag gib's keien guten Nachrichten, "Music Drive In" lag mit 1,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erneut auf einem sehr schwachen Niveau.

Bei Nitro kann man mit seinem Donnerstag hingegen sehr zufrieden sein. In der Primetime liefen vier Folgen von "Law & Order: Special Victims Unit", die den Abend über für stetig steigende Marktanteile sorgten. Schon um 20:15 Uhr reichte es für 2,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, zur vierten Folge war dieser bereits auf 4,8 Prozent gestiegen. Und die nächtlichen Wiederholungen knackten dann sogar noch die 5-Prozent-Marke. In der Spitze sahen 0,54 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die US-Krimiserie.

Auch Vox hat einen erfolgreichen Donnerstag hinter sich: "Der Hobbit - Eine unerwartete Reise" überzeugte mit 8,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. 1,04 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen sich im Schnitt den abendfüllenden Film an. Am Nachmittag lief es schon für "Zwischen Tüll und Tränen" mit 9,6 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe sehr gut, das "Perfekte Dinner" am Vorabend lag bei 8,3 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV