am 03.02.2023 - 14:52 Uhr

Nachdem Lidl schon am Mittwoch die Werbe-Power deutlich nach oben gefahren hat, war der Discounter auch einen Tag später wieder überaus erfolgreich mit seiner TV-Kampagne. Zwar liefen nicht erneut mehr als 300 Spots im deutschen Fernsehen, doch die 279 Ausstrahlungen vom Donnerstag führten wieder zu einer beeindruckenden Reichweite von 233,20 XRP, wie AdScanner ausgerechnet hat.

Damit brachte es Lidl auf eine mehr als doppelt so hohe Reichweite wie die Zweit- und Drittplatzierten Ikea und Deutsche Bahn zusammen. Diese lagen bei 93,11 beziehungsweise 83,53 XRP. Ikea führte allerdings das Ranking der am häufigsten beworbenen Marken an: Für das schwedische Möbelhaus wurde innerhalb eines Tages ganze 364 Mal geworben.

© AdScanner

Bemerkenswert bleibt darüber hinaus, dass Kaufland, das wie Lidl zur Schwarz-Gruppe gehört, ebenfalls den Werbedruck hoch hält - wenn auch nicht ganz so hoch wie Lidl. Mit 117 Ausstrahlungen brachte es die Supermarktkette am Donnerstag auf 75,92 XRP und landete somit auf dem vieren Rang. Aldi warb indes deutlich seltener und reihte sich mit einer Reichweite von 52,72 XRP auf dem achten Rang ein.

© AdScanner

Welches Unternehmen hat gestern das Fernsehen am stärksten für seine Kommunikation genutzt? DWDL.de und AdScanner bringen Licht ins Dunkel und veröffentlichen täglich die Hitlisten der Produkte, für die am Vortag die meisten Spots geschaltet wurden bzw. deren Spots die höchsten Brutto-Reichweiten erzielt haben - wobei Eigenwerbung der Sender hiervon ausgenommen ist. Die Messung der Reichweiten basiert auf der sekundengenauen Erhebung der TV-Nutzung von rund einer Million Haushalten in Zusammenarbeit mit Vodafone.

Statt einer durchschnittlichen Werbeinsel-Reichweite macht AdScanner also auch Unterschiede innerhalb eines Werbeblocks sichtbar. Statt der bislang branchenüblichen GRP (Gross Rating Points) spricht AdScanner daher von XRP (Exact Rating Points), die sich immer auf die gemessenen Vodafone-Haushalte beziehen. Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.