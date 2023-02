Auch in dieser Woche wusste Vox mit seinem Freitagabend-Programm wieder zu überzeugen. Die Doku-Reihe "Wo die Liebe hinfällt", ab 20:15 Uhr ausgestrahlt, sicherte sich die zweitbesten Quoten ihrer Historie. Ermittelt wurden im Schnitt 8,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Besser lief es nur Mitte Januar - beim Start der zweiten Staffel. An diesem Freitag nun kam die Sendung auf 0,91 Millionen Zusehende, sie gewann gegenüber der Woche zuvor rund 60.000 linear Zusehende hinzu. Auch abseits der Primetime war es übrigens ein gelungener Freitag für Vox.

Nachmittags sicherte sich etwa "Zwischen Tüll und Tränen" starke elf Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen, "Shopping Queen" und "Guidos Deko Queen" landeten bei neun und 9,3 Prozent. Entsprechend kam Vox mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 7,4 Prozent (14-49) auf dem vierten Platz ins Ziel – nur RTL (9,7%), ProSieben (starke 9,4%) und das ZDF (7,6%) musste der Sender vorbei lassen. Sat.1 indes erreichte am Freitag im Schnitt nur 6,4 Prozent, wurde Sechster.



Zur Primetime holte eine "Mein Mann kann"-Folge nur 6,7 Prozent in der klassischen Zielgruppe. Das ist auch deshalb ein wenig enttäuschend, weil die erste Staffel, die im zurückliegenden Sommer noch montags lief, immer auf mindestens rund acht Prozent gelangt war. Zwischen rund 1,2 und 1,4 Millionen Leuten schauten damals linear zu – jetzt waren es rund 970.000. Die Vorabend-Version von "Mein Mann kann" kommt ebenfalls nicht in die Gänge. Hier standen ab 19 Uhr 3,9 Prozent bei den klassisch Umworbenen zu Buche.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV