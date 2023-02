Zu den drei bei den 14- bis 49-Jährigen meistgesehenen Fernsehformaten am Freitag gehörten zwei Programme, die erst am spät(er)en Abend linear gesendet wurden. Sowohl die um 22:30 Uhr gestartete "heute-show" als auch die erste reguläre "ZDF Magazin Royale"-Folge dieses Jahres sicherten sich einen der vorderen Plätze. Oliver Welke sicherte sich 0,96 Millionen Zusehende dieses Alters, Jan Böhmermann nach 23 Uhr dann 0,72 Millionen. Für das ZDF ergaben sich so sehr gute 19,2 und 18,2 Prozent Marktanteil. Beide Sendungen sind auch in Sachen zeitversetzter Nutzung sehr stark, gewinnen über die endgültige Gewichtung zumeist nochmals deutlich hinzu. Die vorläufigen Zahlen sprechen von diesmal 4,01 und 1,97 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern. Übrigens: Ebenfalls unter den Top 3 der meistgesehenen Freitagssendungen bei den Jüngeren: Die "Tagesschau" im Ersten mit rund 830.000 Zuschauerinnen und Zuschauern.

Ebenfalls stark lief es für das ZDF schon ab 20:15 Uhr. Die Krimis "Der Staatsanwalt" und "SOKO Leipzig" kamen auf 5,87 und 5,18 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer – im Gesamtmarkt bedeutete das die ersten beiden Plätze. Ermittelt wurden 21,5 und 19,6 Prozent Marktanteil. Für "SOKO Leipzig" waren es die höchsten Werte dieses Jahres. Bei den 14- bis 49-Jährigen kamen die Krimis übrigens auf 7,4 und 5,9 Prozent Marktanteil.



In dieser Altersklasse mussten sie sich einigen privaten Programmen geschlagen geben. So holte eine weitere "Murmel Mania"-Episode etwa gute 13,1 Prozent für RTL. 1,96 Millionen Menschen ab drei Jahren sahen die Unterhaltungssendung, die um 20:15 Uhr begann. ProSieben punktete indes mit dem Film "Deadpool", der 11,8 Prozent bei den klassisch Umworbenen erreichte. Für ProSieben war dies der stärkste Freitags-Film um Viertel nach Acht seit zurückliegendem April, als "Aquaman" sogar über 14 Prozent generierte.

Am späteren Abend dann sanken die ProSieben-Quoten bei "300" auf knapp unter acht Prozent. RTL musste sich mit 8,6 Prozent zufrieden geben, als in "Lachen, zittern, jubeln" Spielshow-Highlights über die Bildschirme flimmerten. Einen recht guten Abend erlebte indes Das Erste: Der Primetimefilm "Da hilft nur beten" erreichte 3,95 Millionen Zuschauende und somit überdurchschnittliche 14,6 Prozent Marktanteil. Auch bei den Jüngeren war der Stoff recht gefragt – mit 8,1 Prozent landete man jedenfalls vor den ZDF-Krimis.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV