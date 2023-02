Einmal Augen reiben, bitte: Seit Oktober zeigt RTLzwei in seinem Nachmittagsprogramm nun nachgestellte Klinikgeschichten – die "Südklinik am Ring" ist dabei ein dem Sat.1-Langläufer "Klinik am Südring" sehr ähnliches Format. Die Quoten waren bisher recht überschaubar, wenn auch mit vereinzelten Ausreißern nach oben. Von allen Folgen, die vor diesem Freitag liefen, schaffte es eine auf sechs Prozent bei den klassisch Umworbenen, weitere vier hatten eine 5 vor dem Komma stehen (nach jeweils vorläufiger Messung). Daher überrascht das Ergebnis der Freitags-Folge durchaus: Ab kurz nach 16 Uhr sicherte sich die "Südklinik am Ring" diesmal tolle 7,1 Prozent Marktanteil. Die Produktion lag dabei exakt gleichauf mit RTLs Gerichtsshow "Ulrich Wetzel – Das Strafgericht".

"Köln 50667" tat sich später mit 2,6 Prozent schwer, "Berlin – Tag &Nacht" steigerte die Quoten auf fast vier Prozent. Zur besten Sendezeit kam RTLzwei mit dem Film "G.I. Joe: Die Abrechung" auf 5,1 Prozent bei den Umworbenen. Insgesamt schauten 880.000 Menschen zu.

Weiterhin noch auf der Suche nach seinem Publikum ist derweil das neue Servus-TV-Deutschland-Vorabendmagazin "Guten Abend Deutschland", dessen erster Teil wochentags gegen 18:20 Uhr beginnt. In der zurückliegenden Woche erreichte die Sendung im Schnitt maximal 50.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Mehr als 0,2 Prozent im Gesamtmarkt sicherte sich keine Ausgabe. Am Freitag kam "Guten Abend Deutschland" auf 20.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, bei den 14- bis 49-Jährigen war eine Quote nicht messbar, sie lag also bei 0,0 Prozent. Am Donnerstag wurden noch 0,4 Prozent ermittelt.

