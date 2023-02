Gleich drei Unterhaltungsshows buhlten am Samstagabend um die Aufmerksamkeit des Publikums – und alle drei ausstrahlenden Sender dürfen mit den erzielten Ergebnissen durchaus zufrieden sein. Allen voran gilt das für Das Erste, wo ab 20:15 Uhr eine weitere Folge von "Klein gegen groß" lief und auf im Schnitt 5,1 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer kam. 20,3 Prozent Marktanteil wurden insgesamt erzielt. Bei den 14- bis 49-Jährigen kam die Produktion auf tolle 16,9 Prozent. Gegenüber der Januar-Folge legte das Format somit um mehr als zwei Punkte zu, besser lief es zuletzt im Februar vorigen Jahres.

"Klein gegen groß" wies somit auch die private Showkonkurrenz in die Schranken, die in etwa gleichauf lag. Eine weitere Folge von "Deutschland sucht den Superstar" sicherte RTL diesmal 13,1 Prozent Marktanteil, das Duell Johannes B. Kerner gegen Moritz Bleibtreu bei "Schlag den Star" bescherte ProSieben 12,9 Prozent in der klassischen Zielgruppe. "DSDS" legte gegenüber der Show vom Samstag zuvor geringfügig zu. Bei den 14- bis 59-Jährigen, auf die RTL ganz besonders schaut, erreichte "DSDS" diesmal 12,9 Prozent, ProSieben kam primetimefüllend auf 10,5 Prozent. Insgesamt schauten 2,12 Millionen Menschen "DSDS", 1,4 Million entschieden sich für "Schlag den Star".



Die ProSieben-Show lief bei 14.49 zuletzt vier Mal stärker, holte etwa im Dezember noch etwas mehr als 15 Prozent und im September 2022 beim Duell zwischen Bully und Rick Kavanien sogar überragende rund 21 Prozent. Trotzdem: Ein Verlierer war diesmal beim Showdreikampf nicht wirklich auszumachen.

Während "Klein gegen groß" bis 23:30 Uhr lief und "Schlag den Star" erst nach ein Uhr beendet war, lief der "DSDS"-Abspann schon um 22:15 Uhr. Platz gemacht wurde für Dating-Formate. "Take Me Out" kam auf durchschnittlich zehn Prozent bei den klassisch Umworbenen, eine Stunde später sicherte sich "Date or Drop" dann ordentliche 11,4 Prozent. Bei den 14- bis 59-Jährigen holten die bedien Formate 8,3 und 8,8 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV