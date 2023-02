Die mit Abstand linear meistgesehene Produktion im deutschen Fernsehen lief am Samstag im ZDF. Es war ein weiterer Teil eines Samstagskrimis; ab 20:15 Uhr verfolgten nämlich 7,71 Millionen Personen "Ostfriesenmoor" – das entsprach einem fantastischen Marktanteil in Höhe von 27,9 Prozent. Der 90-Minüter war indes auch bei den 14- bis 49-Jährigen sehr gefragt: Hier generierte er 9,4 Prozent, bei den 14- bis 59-Jährigen wurden im Schnitt 17,6 Prozent gemessen. Interessant ist der Unterschied in Sachen Reichweite: Mit Blick auf die 14- bis 59-Jährigen wurden zwei Millionen Zusehende ausgewiesen – schaut man nur auf die 14- bis 49-Jährigen, dann viertelt sich die Zahl in etwa: 0,54 Millionen Menschen dieses Alters verfolgten den Kriminalfilm.

Erfolgreich war das ZDF übrigens auch im weiteren Verlauf des Abends und am Vorabend. So kam eine alte Folge von "Der Alte" ab 21:45 Uhr auf im Schnitt 4,63 Millionen Zusehende – ermittelt wurden 18,3 Prozent. Ab 18:08 Uhr hatte sich eine Wiederholung der "SOKO Kitzbühel" gute 17,6 Prozent Marktanteil gesamt gesichert, die gemessene Reichweite betrug 3,3 Millionen.

Auf 3,47 Millionen kamen ab kurz vor halb acht "Die Bergretter", die dem ZDF somit 14,5 Prozent bescherten. Alle drei Ausstrahlungen eint, dass die Werte bei den 14- bis 49-Jährigen hätten höher sein können. "Bergretter" und "Der Alte" lagen bei weniger als fünf Prozent, die "SOKO" aus Kitzbühel knapp drüber.

Mehrere Privatsender zeigten um 20:15 Uhr Filme: Gut lief es für Sat.1, wo "Harry Potter und der Feuerkelch" mit 8,4 Prozent oberhalb des Senderschnitts ins Ziel kam. 1,04 Millionen Personen schalteten ein. Vox hingegen musste sich zur besten Sendezeit mit schlechten 3,8 Prozent zufrieden geben. "Der dunkle Turm" erreichte gesamt 0,76 Millionen Zusehende. Auch für RTLzwei lief der Samstagabend nicht gut. Dort sicherte sich "Der verbotene Schlüssel" 3,6 Prozent, später kam "The Boy" nur auf 2,7 Prozent. 0,5 und 0,35 Millionen Menschen schauten zu.





Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV