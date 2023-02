Bevor in dieser Woche wieder die "Trucker Babes" das Steuer übernehmen, begleitete Kabel Eins am Sonntagabend noch einmal die Reimanns bei ihrem Roadtrip durch die USA. Zum Staffel-Finale sorgte die Auswanderer-Familie noch einmal für gute Quoten, wenngleich die Staffel unterm Strich nicht so erfolgreich war wie die beiden vorherigen. Werte von mehr als sechs Prozent waren, anders als in der Vergangenheit, diesmal nicht drin. Auf 5,0 Prozent Marktanteil brachten es "Die Reimanns" mit der vorerst letzten Folge, insgesamt schalteten im Schnitt 950.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein.

Das Zusammenspiel mit "Abenteuer Leben am Sonntag" wollte allerdings nicht so recht klappen, denn das Magazin fiel im Anschluss auf schwache 3,3 Prozent zurück. Und auch tagsüber lief es über weite Strecken hinweg für Kabel Eins allenfalls mäßig: Zwei Wiederholungen der "Reimanns" kamen bis in den Nachmittag hinein nur auf Werte von 2,6 und 3,5 Proent, ehe sich "Mein Lokal, Dein Lokal" zwischen 4,0 und 4,3 Prozent auf solidem Niveau bewegte.

Marktanteils-Trend: Willkommen bei den Reimanns Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Mehr als ein Tagesmarktanteil von 3,7 Prozent war für Kabel Eins bei den 14- bis 49-Jährigen dadurch letztlich nicht drin. Damit war der Sender aber immer noch besser bedient als RTLzwei, das mit 2,9 Prozent sogar nur hauchdünn vor Nitro über die Ziellinie kam. Hier enttäuschte etwa "Mein neuer Alter" am Vorabend mit nur 2,9 Prozent, ehe auch "Grip" bei 3,3 Prozent verharrte. Zur besten Sendezeit wiederum taten sich die Filme "Das Haus am Meer" und "I, Tonya" mit Werten von 2,8 und 1,8 Prozent total schwer.

Deutlich besser verlief der Abend für Vox, wenngleich "Hot oder Schrott" mit einem neuerlichen "Promi-Spezial" keine Bäume ausreißen konnte. Im Schnitt waren hierfür ab 20:15 Uhr aber immerhin 770.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie ein Marktanteil von 6,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen drin. "Prominent!" ging zu später Stunde jedoch mit nur 3,6 Prozent sang- und klanglos unter.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV