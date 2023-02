am 07.02.2023 - 09:25 Uhr

Angesichts des verheerenden Erdbebens mit Tausenden Todesopfern in der Türkei und Syrien stellte Das Erste am Montagabend kurzfristig sein Programm um und verschob die Karnevalssitzung "Wider den tierischen Ernst" in den späteren Abend. Dafür durfte "Hart aber fair" nicht erst um 22:50 Uhr, sondern bereits direkt nach dem "Brennpunkt" ab 20:35 Uhr mit einem Talk zum Thema "Wie können wir helfen?" ran.

Das Interesse daran blieb aber auf vergleichsweise überschaubarem Niveau. Nachdem 5,54 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die "Tagesschau" im Ersten verfolgt hatten, blieben beim nachfolgenden "Brennpunkt" noch 3,82 Millionen vor dem Bildschirm. Der Marktanteil lag zu diesem Zeitpunkt bei 13,2 Prozent beim Gesamtpublikum und 12,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. "Hart aber fair" sahen sich im Anschluss dann im Schnitt noch 2,41 Millionen Menschen an, was 8,5 Prozent Marktanteil entsprach.

Nach den "Tagesthemen", die 2,49 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten, ging "Wider den tierischen Ernst" dann erst ab 22:12 Uhr auf Sendung. 2,36 Millionen Menschen sahen sich die Sitzung, die sich somit bis nach Mitternacht zog, an. Das reichte zu späterer Stunde für einen guten Marktanteil von 14,8 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 6,8 Prozent Marktanteil erreicht.

Das ZDF hatte seine Sondersendung zum Erdbeben wie üblich schon am Vorabend nach "heute" gezeigt und damit 2,6 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer erreicht. In die Primetime startete man daher dann mit dem ursprünglich geplanten Krimi "Die Toten vom Bodensee - Nemesis", der mit im Schnitt 7,69 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern den Abend ganz klar dominierte. Der Marktanteil lag bei 27,0 Prozent beim Gesamtpublikum und 8,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Das "heute-journal" sahen sich im Anschluss 4,65 Millionen Menschen an.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV