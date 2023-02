am 09.02.2023 - 16:04 Uhr

Mit "Dünentod - Ein Nordsee-Krimi" schielte RTL offenbar auf das Millionen-Publikum, dass die Öffentlich-Rechtlichen mit ihren Krimi-Reihen für Woche erreichen - und fuhr damit tatsächlich eine so hohe Gesamtreichweite ein, wie man sie insbesondere im fiktionalen Bereich bei den Privaten schon lange nicht mehr gesehen hatten. Dank zeitversetzter Nutzung stieg sie zudem nachträglich nochmal um weitere 220.000 auf nun 3,73 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer an. Auch die Marktanteile erhöhten sich so weiter auf hervorragende 13,4 Prozent beim Gesamtpublikum und nun zumindest auch recht gute 11,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Von solchen Gesamt-Reichweiten ist das "Große Promibacken" von Sat.1 weit entfernt, auch dieses Format legte dank zeitversetzter Nutzung nach der endgültigen Gewichtung der Quoten aber nochmal deutlich zu. So zog die Reichweite der Erstausstrahlung am Mittwochabend noch um 100.000 auf 1,66 Millionen an, zudem legte auch die Wiederholung vom Samstagabend bei Sixx nachträglich noch um 80.000 auf 0,24 Millionen zu. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erhöhte sich bei der Sat.1-Ausstrahlung um einen Prozentpunkt auf 8,8 Prozent, bei der Sixx-Wiederholung um 0,9 Prozentpunkte auf für den Frauensender ebenfalls starke 2,2 Prozent.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 03.02.

22:29 5,01

(+1,00) 22,3%

(+3,2%p.) 1,49

(+0,55) 26,8%

(+7,6%p.) ZDF Magazin Royale 03.02.

23:02 2,44

(+0,47) 13,3%

(+1,9%p.) 1,12

(+0,40) 24,9%

(+6,7%p.) Ostfriesenmoor 04.02.

20:15 8,03

(+0,32) 28,2%

(+0,3%p.) 0,58

(+0,04) 9,6%

(+0,2%p.) Der Bergdoktor 02.02.

20:15 6,69

(+0,28) 23,1%

(+0,1%p.) 0,75

(+0,05) 12,2%

(+0,2%p.) Die Füchsin - Game over 02.02.

20:15 6,35

(+0,27) 21,9%

(+0,1%p.) 0,48

(+0,01) 7,8%

(-0,2%p.) Der Staatsanwalt 03.02.

20:15 6,11

(+0,24) 21,6%

(+0,1%p.) 0,42

(+0,01) 7,4%

(0,0%p.) In aller Freundschaft 31.01.

20:57 6,12

(+0,24) 21,2%

(+0,2%p.) 0,86

(+0,10) 13,0%

(+0,8%p.) Frühling - Flüsternde Geister 05.02.

20:16 6,02

(+0,22) 19,0%

(+0,3%p.) 0,73

(+0,02) 9,8%

(+0,1%p.) Dünentod - Ein Nordsee-Krimi 31.01.

20:15 3,73

(+0,22) 13,4%

(+0,4%p.) 0,70

(+0,08) 11,2%

(+0,8%p.) Da hilft nur beten! 03.02.

20:15 4,16

(+0,21) 14,8%

(+0,2%p.) 0,43

(-0,01) 7,7%

(-0,4%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 30.01.-05.02.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Dominiert wird das Ranking der größten Aufschläge durch zeitversetzte Nutzung unterdessen wieder vom ZDF - und ganz vorne stehen die üblichen Verdächtigen namens Welke und Böhmermann. Die Reichweite der "heute-show" erhöhte sich nachträglich noch um eine ganze Million auf knapp über fünf Millionen, das "ZDF Magazin Royale" sammelte fast eine halbe Million weitere Zuschauerinnen und Zuschauer ein und steigert die Reichweite auf 2,44 Millionen. Das hat deutliche Auswirkungen auf die Marktanteile, die sich bei den 14- bis 49-Jährigen um 7,6 bzw. 6,7 Prozentpunkte erhöhten.

Interessant ist auch, dass im ARD-Vorabend nicht nur wie üblich "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" ein deutliche Nachgewichtung erfuhr, auch "Watzmann ermittelt" hat offenbar viele Fans, die zeitversetzt schauen. Die Gesamt-Reichweite kletterte hier noch um 140.000 auf 3,26 Millionen, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen fiel somit nach der endgültigen Gewichtung um 1,2 Prozentpunkte höher aus und lag nun bei 7,0 Prozent. Dass "The Orville" einen ungewohnt hohen Marktanteils-Nachschlag von 1,2 Prozentpunkten einfuhr lag wohl auch daran, dass es linear zunächst schlechter als gewohnt lief, es also einen höheren Nachholeffekt gab. Mit 6,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen liegt die Raumschiff-Serie aber weiter unter dem ProSieben-Schnitt.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 03.02.

22:29 5,01

(+1,00) 22,3%

(+3,2%p.) 1,49

(+0,55) 26,8%

(+7,6%p.) ZDF Magazin Royale 03.02.

23:02 2,44

(+0,47) 13,3%

(+1,9%p.) 1,12

(+0,40) 24,9%

(+6,7%p.) heute-show 02.02.

21:39 0,61

(+0,17) 2,5%

(+0,7%p.) 0,16

(+0,10) 2,8%

(+1,7%p.) Paw Patrol - Helfer auf vier Pfoten 03.02.

18:00 0,29

(+0,06) 1,6%

(+0,3%p.) 0,12

(+0,04) 3,5%

(+1,2%p.) The Orville 30.01.

22:20 0,38

(+0,10) 2,4%

(+0,6%p.) 0,24

(+0,06) 6,0%

(+1,2%p.) Watzmann ermittelt 01.02.

18:48 3,26

(+0,14) 14,1%

(+0,4%p.) 0,29

(+0,06) 7,0%

(+1,2%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 02.02.

18:50 2,82

(+0,18) 12,4%

(+0,6%p.) 0,42

(+0,06) 9,6%

(+1,1%p.) Das große Promibacken 01.02.

20:14 1,66

(+0,10) 6,5%

(+0,3%p.) 0,51

(+0,07) 8,8%

(+1,0%p.) Das große Promibacken 04.02.

20:14 0,24

(+0,08) 0,9%

(+0,3%p.) 0,13

(+0,05) 2,2%

(+0,9%p.) Bushido & Anna-Maria - Alles auf Familie 02.02.

20:15 1,31

(+0,10) 4,7%

(+0,2%p.) 0,69

(+0,09) 11,4%

(+0,9%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 30.01.-05.02.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Zur Erklärung: Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Drei Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (Mediatheken ausgenommen) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Mehr dazu hier. Wir blicken jede Woche auf die größten Änderungen, die sich dadurch ergeben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV