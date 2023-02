Kabel Eins hat mit seinem neuen Format "Roadtrip Amerika - Drei Spitzenköche auf vier Rädern" am Donnerstagabend tolle Auftakt-Quoten erzielt und war damit um 20:15 Uhr in der Zielgruppe sogar überraschend sogar der stärkste aller Privatsender: 450.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren reichten für einen sehr guten Marktanteil von 7,9 Prozent, der deutlich über den Normalwerten von Kabel Eins lag. Das neue RTL-Magazin "Achtung Verbrechen!" reihte sich ebenso knapp dahinter ein wie der Spielfilm "Der Hobbit - Smaugs Einöde", der bei Vox auf 7,8 Prozent kam.

Noch deutlicher hinter Kabel Eins kam die Sat.1-Serie "Blackout" über die Ziellinie, die nach dem starken Start mit über zehn Prozent Marktanteil zum Finale nicht über 6,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen hinauskam. Insgesamt blieben von den über 1,8 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern, die der Serie mit Moritz Bleibtreu noch vor zwei Wochen eine Chance gegeben hatten, nur noch 1,13 Millionen übrig. ProSieben blieb am Donnerstagabend mit seiner Rankingshow "Unglaublich!" sogar nur bei 700.000 Zuschauerinnen und Zuschauern hängen und lag in der Zielgruppe mit 5,5 Prozent Marktanteil auf Augenhöhe mit RTLzwei. Später am Abend war der Sender mit "red" auch nicht mehr viel erfolgreicher.

Bei Kabel Eins wiederum zählte der "Roadtrip Amerika" insgesamt im Schnitt 910.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Bitter ist allerdings, dass es nur bedingt gelang, das Publikum auch danach bei der Stange zu halten: So fiel das "K1 Magazin" auf 350.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie dennoch gute 4,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe zurück, ehe die Wiederholung von "Willkommen bei den Reimanns" nach 23 Uhr mit 1,8 Prozent auf ganzer Linie enttäuschte. Diesen Rückschlag am Programmrand dürfte man in Unterföhring angesichts des erfolgreichen Primetime-Neustarts jedoch gut verkraften können.

Ohnehin fällt auf, dass es vor allem Eigenproduktionen waren, mit denen Kabel Eins am Donnerstag punktete: Am Vorabend lief es schon für "Mein Lokal, Dein Lokal" ziemlich gut - überzeugende 7,3 Prozent betrug der Marktanteil des Formats. Davor und danach schlugen sich "Abenteuer Leben täglich" und "Achtung Kontrolle" mit Werten von 5,5 und 5,6 Prozent in der Zielgruppe ebenfalls gut. Mit seinen Serien-Wiederholungen schaffte der Sender in der Daytime dagegen mitunter nicht mal zwei Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV